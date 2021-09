Eventi e Catalanità, ribalta internazionale per Alghero

ALGHERO – Puigdemont acclamato ad Alghero. Cosi il quotidiano El Nacional e poi tanti altri media compresa la nota e seguitissima Tv3 che ha intervistato il Sindaco Mario Conoci. Ribalta mondiale per la città catalana d’Italia con in prima linea, come detto, il Primo Cittadino e anche il Presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, che seguito l’organizzazione di questi giorni di tutte le manifestazioni in città. L’Aplec, festa della cultura e tradizione dei popoli catalani, a cura dell’Adifolk, gli eventi per il patrono San Michele e, volenti o nolenti, l’arresto e liberazione e dell’Eurodeputato (che ha riportato al centro del dibattito la molto sentita questione dell’indipedenza), stanno garantendo una vetrina eccezionale ire Alghero. Dopo un estate con le vacanze dei Presidenti Mattarella e Casellati, l’invasione dei turisti, i grandi concerti e la presenza di molti vip, la Riviera del Corallo vive un momento molto positivo. Certo, restano da risolvere problemi annosi, ma tale momento non può che far ben sperare per il presente e futuro soprattutto in un ottica di rilancio ed effettiva collaborazione, anche commerciale e culturalmente fattiva (con la realizzazione di eventi in collaborazione) con la Catalogna.

Nelle foto il Sindaco Marico Conoci sul quotidiano El Nacional e poi Puigdemont ad Alghero e il Presidente della Fondazione Alghero Delogu