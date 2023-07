Eventi Anfiteatro Maria Pia e Quarter: avviso per Alghero Experience

ALGHERO – Avviso pubblico rivolto agli operatori commerciali interessati ad allestire il servizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione degli spettacoli che si terranno nel teatro all’aperto del complesso Lo Quarter e nell’anfiteatro Ivan Graziani ddi Maria Pia nell’ambito degli eventi del cartellone estivo denominato #ALGHEROEXPERIENCE 2023. Il calendario work in progress, potrà subire variazioni ed integrazioni con particolare riferimento alla programmazione di settembre e del San Miquel Festival (16 settembre 30 settembre). Il servizio verrà assegnate ad un unico operatore (singolo o associato). L’offerta per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà riguardare entrambe le location (Teatro Lo Quarter e Anfiteatro Ivan Graziani). Non verranno prese in considerazione offerte per una sola area spettacolo. La Fondazione si riserva la facoltà di revocare la concessione qualora non dovesse essere garantito il servizio in una o in entrambi gli spazi nelle date in cui sono calendarizzati eventi: una la postazione prevista al Quarter mentre a Maria Pia il servizio potrà essere realizzato mediante l’utilizzo di 3 strutture.

I soggetti che intendono partecipare, devono utilizzare esclusivamente il modello A dove è necessario specificare la cifra offerta, che dovrà essere almeno pari all’importo base, la tipologia di servizio che intende erogare, dettagliando il tipo di prodotto da proporre (acqua, panini, bevande, ecc.), importo di vendita al pubblico di ogni singolo prodotto e l’eventuale offerta tecnica migliorativa. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mano e in busta chiusa al protocollo della Fondazione Alghero al seguente indirizzo: Fondazione Alghero Largo Lo Quarter snc – 07041 Alghero (SS). Le istanze dovranno pervenire a decorrere dalle ore 8.30 del giorno 3 luglio 2023 ed entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 12 luglio 2023. Le domande possono essere consegnate tutti i giorni ad esclusione del sabato e della domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30. L’avviso completo e la modulistica sono pubblicati sul sito Fondazione Alghero. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in ordine al presente invito devono pervenire per iscritto, a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: fondazionealghero@informapec.it.