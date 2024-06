Europee in Sardegna: Fdi primo partito, Centrosinistra coalizione più forte

ALGHERO – Esisto differente in Sardegna per le Europee. Se Fdi si conferma primo partito, il Partito Democratico è vicinissimo e soprattutto vanno molto bene anche 5 Stelle e Alleanza Rosso Verdi

Affluenza: Sardegna maglia nera in Italia, poco più di un elettore su tre si è recato alle urne per le europee, con un’affluenza al 36,89%, la più bassa (in Italia è al 49,7%). Alle comunali invece è molto più alta (vicina al 60%) e più in linea con il dato nazionale del 62,68%.

I risultati premiano anche nell’Isola il partito di Giorgia Meloni, il più votato con il 24,77%, ma il Pd di Elly Schlein è vicinissimo al 24,16%. Molto bene rispetto al dato nazionale il Movimento 5 Stelle, trainato dall’effetto Todde, 16,9% (a livello nazionale è sotto il 10%). Ottimo anche il dato di Alleanza Verdi Sinistra al 10%. Subito dietro ai rossoverdi c’è Forza Italia con il 9,79%. Dato deludente per la Lega, 5,55%. Nell’Isola “Pace, Terra, Dignità”, il movimento di Santoro, supera addirittura Renzi e Calenda ottenendo il 3,84%. Stati Uniti d’Europa è al 2,38%, Azione 1,59%.