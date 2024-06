Europee ad Alghero, FDI primo partito. Exploit dei 5 Stelle, Pd terzo partito

ALGHERO – Conferma per le Europee anche ad Alghero rispetto al primo partito che è Fratelli d’Italia che arriva al 25,41% con 5279 voti, mentre sorprende il risultato dei 5 Stelle che, se nel resto delle regioni sono in calo, nel centro catalano ottengono 4253 voti per un 20,47%. Numeri forse inattesi a cui seguono quelli del Partito Democratico ovvero 3784 (18,53%) e poi Forza Italia all’11,56% (2402) e, l’altra che si può considerare una sorpresa, Alleanza Verdi e Sinistra con 9,52% con un totale di 1977 voti chiude, tra i più importanti, la Lega col 7,06% ovvero 1466 voti.

Facendo le somme dei voti e dividendoli nelle due coalizioni in antitesi per le Elezioni Comunali, a cui ovviamente mancano i voti di alcune liste in particolare le tante civiche presenti, di Alghero il Centrosinistra (Campo Largo) arriva a 10.014 voti, mentre il Centrodestra a 9.147.