Estate ad Alghero, arriva anche Rkomi

ALGHERO – “Sarà un’estate davvero ricchissima di grandi eventi musicali con gli artisti più popolari e spettacolari che si alterneranno sul palcoscenico della Riviera del Corallo”. Così il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, che incassa con soddisfazione la conferma dell’atteso show con uno degli artisti che più ha lasciato il segno nella produzione musicale italiana di questi ultimi anni, sempre più popolare anche tra i giovani. Una nuova stella va ad aggiungersi all’estate 2022 della Riviera del Corallo: E’ Rkomi, che dopo Gué e Madame, annuncia oggi le tappe estive dell’Insuperabile Tour e conferma per il 20 agosto il concerto all’Anfiteatro Maria Pia di Alghero. “Un gradito ritorno dopo il sold out dell’anno scorso – chiude Andrea Delogu – con uno spettacolo finalmente visibile in piedi e senza le limitazioni che avevano caratterizzato il concerto del 2021”.