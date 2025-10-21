“Escola de alguerés Pasqual Scanu”, obertes les inscriptions als Cursos de Llengua i Cultura algueresa

L’ALGUER – Són obertes les inscriptions als Cursos de Llengua i Cultura algueresa de l’ “Escola de alguerés Pasqual Scanu”, al Centre Cultural Antoni Nughes. També aquest any l’Escola porta envant la sua activitat de promoció i valorització del català de l’Alguer: “Qui no estima la sua llengua no vol bé al sou país”. Per les inscriptions vos aguardem a la seu del’Escola, al Centre Cultural Antoni Nughes, carrer Sàsser, 125, de dimarts 21 al divendres 24 del mes de octubre, de les 18:00 a les h 9:00. Les inscriptions poden ésser fetes també via mail escrivint a:
esc.alguersegreteria@gmail.com comunicant lo nom, cognom, telèfon i endiriç de posta electrònica.