“Erbacce da tagliare e strade con buche da sistemare”

ALGHERO – Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale i rappresentanti di maggioranza, Marco Colledanchise, e Giovanna Caria, opposizione, hanno chiesto alcuni interventi relativi alla condizione di verde e strade in città. Il primo ha evidenziato la necessità, com’è evidente da alcuni giorni, di tagliare le erbacce diffuse in varie zone della città e in particolare lungo viale Burruni. verso Fertilia, “dove insistono delle piante che arriva quasi a due metri da terra”. Mentre l’esponente di Forza Italia ha posto l’accento sulle diverse buche dei tratti viari cittadini e anche in connessione con l’agro, in particolare “sono presenti un paio di buche piuttosto grandi in via Michelangelo e anche nell’intersezione tra via Moro e via XX Settembre, vicino al Liceo Scientifico”.

Nella foto le erbacce a lato di viale Burruni

A.M.