Erbacce e sporcizia al Carmine: protesta

ALGHERO – Gli abitanti delle vie via Simon Mossa, Pere Catala’ i Roca, Via Rafael Catardi n. 1, n. 2, n. 4 denunciano alle sopracitate autorità il grave stato di abbandono delle aree pubbliche che circoscrivono l’ abitato delle vie indicate. Nonostante diverse segnalazioni attraverso l’ amministratore del condominio Richiami scritti , l’ ultimo protocollato in data 08/06/2021 , con firme dei vari Abitanti, la visita sul luogo dietro nostro invito in data del 20/03/2021 degli assessori Montis Andrea e Piras Emiliano , ad oggi ( fine giugno ) le erbacce secche cresciute nelle sopracitate aree raggiungono le cime deli alberi degli ulivi che ivi dimorano. Inutile precisare , oltre al pericolo di incendi , che queste aree sono diventate Un ricettacolo di animali e insetti di ogni genere ( topi, ratti, mosche, zecche, zanzare etc. e penetrano persino nei piani bassi dei palazzi, con grave pericolo soprattutto dei numerosi bambini e degli animali domestici, ai quali è impossibile poter usufruire di tali aree per i loro giochi. Inoltre è necessario precisare che su alcune aree cedute al comune a seguito di lottizzazione , insistono dei cumuli di terra, proveniente dagli scavi dei palazzi costruiti, detriti da cantiere ( blocchetti, mattoni, pezzi di pignatte, corrugato e tanto altro, inoltre vi è un basamento di cemento realizzato a suo tempo per posizionare la gru, mai rimosso a termine dei lavori ( quasi 3 anni) lasciati dal costruttore Rinaldi Antonio , il quale nonostante i diversi solleciti da parte di tutti noi , non ha mai provveduto a rimuovere quanto citato sopra Si precisa che tali detriti ostacolano la pulizia delle aree dalle erbe e frasche secche, alla pulizia degli alberi di ulivo. Lo stesso costruttore sopracitato è ancora proprietario dell’ area prospicente via Simon Mossa , anche essa tenuta nelle condizioni delle altre aree di proprietà comunale. Infine in prossimità della costruzione dell’ ultimo palazzo insiste una gru Meccanica per lavori edilizi non ancora rimossa nonostante i lavori siano Terminati da oltre due anni , la sua permanenza potrebbe arrecare danni agli Abitanti e soprattutto ai bambini. Pertanto , gli abitanti di codesto quartiere chiedono alle succitate autorità Di adoperarsi affinchè si proceda quanto prima al ripristino dello stato dei Luoghi per evitare i pericoli evidenziati, e soprattutto , si prenda in considerazione la creazione di spazi verdi e servizi totalmente assenti ( in tutto il quartiere non vi è un cestino raccogli carta ), cosi come previsto dagli strumenti urbanistici e dalle leggi.

Firmato da diversi residenti del Carmine – Alghero