Eolico, “La Todde conferma che il Governo Meloni ascolta le istanze della Sardegna”

CAGLIARI – “Siamo felici che la presidente Todde riconosca che c’è un Governo nazionale che, contrariamente a quello guidato da Mario Draghi, ascolta e tiene in considerazione le istanze della Regione, così da poter individuare scelte condivise su temi cruciali come quello dell’energia e della tutela del paesaggio. Un risultato raggiunto anche grazie all’intenso lavoro svolto nella precedente legislatura regionale, quando la Regione Sardegna ha svolto il ruolo di coordinamento nella Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza Stato-Regioni”. Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta l’esito dell’incontro che la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha avuto con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sul tema dell’eolico.