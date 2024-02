Energia, è caos: “Protesta di E-Distribuzione in tutta la Sardegna”

ALGHERO – “L’azienda non solo, non fa pervenire soluzioni tecniche e organizzative alle diverse istanze rivendicate da UGL Chimici-Energia, come ad esempio, proposte aziendali protese ad alleviare perenni problematiche sui turni di reperibilità e al rispetto nello svolgimento delle sole attività per la garanzia del servizio elettrico e il ripristino delle condizioni di sicurezza durante i turni di reperibilità, nonché il contenimento numero eccezionale di ore di straordinario che annullano gli spazi fra vita e lavoro, ma soprattutto il miglioramento del clima di lavoro compromesso e divenuto tossico negli ultimi anni a causa di incomprensibili comportamenti aziendali.

L’azienda da ultimo avrebbe intrapreso riunioni in tutta la regione, paventando modifiche all’orario di lavoro, che modificherebbe in modo unilaterale e senza confronto con il Sindacato. Si tratta di modifiche che sarebbero sgradite a tutto il personale e peggiorative rispetto ai tempi fra vita e lavoro. Cosa per cui UGL Chimici-Energia in data 5.02.24 ha diffidato e-distribuzione a mezzo lettera.

Non solo i casi di contestazioni disciplinari e successive sanzioni si sono ulteriormente acutizzati, ciò dimostra che non si vuole creare una migliore e serena condizione del clima nei luoghi di lavoro. Riteniamo non si debba e non si possa restare indifferenti davanti a tali soprusi!!!

Pertanto prosegue la vertenza aperta da UGL Chimici-Energia contro e-distribuzione in Sardegna. In questi giorni faremo tappa nelle sedi più importanti dell’isola per manifestare il nostro dissenso.

Sono necessari investimenti in infrastrutture e il rinnovo degli impianti che oramai sono al collasso, sono indifferibili le manutenzioni programmate che non si eseguono più da anni, sono indispensabili le assunzioni di nuovi Operai e Tecnici poiché in queste condizioni non si può più gestire l’ordinario. Motivi per cui anche a la Segreteria Nazionale UGL Chimi-Energia, ha proclamato lo sciopero nazionale per tutte le aziende del gruppo Enel, previsto per l’intera giornata del 04 Marzo 2024.

Pertanto davanti ad una azienda matrigna e sorda, che non vuole trovare soluzione condivise per poter chiudere in accordo una vertenza, che rivendica solo migliori condizioni di lavoro ad una multinazionale con bilanci di tutto rispetto, ecco perché si è dato corso alla proclamazione di un nuovo sciopero. Per quanto rappresentato, informiamo i Lavoratori di “e-distribuzione” della Sardegna, che è stato proclamato lo sciopero Regionale dello straordinario programmato e degli spostamenti di orario, Sciopero delle prestazioni in straordinario programmabile e degli spostamenti di orario dal 19.02.24(prevista pausa elezioni Sardegna) al 19.03.24; Sciopero di prestazioni aggiuntive, ore di viaggio, altre similari, che eccedono rispetto all’orario ordinario di lavoro dal 19.02.24 aL 19-03.24”

UGL Chimici -Energia Segreteria Regionale della Sardegna