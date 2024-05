Emozioni in Riviera, un calendario di eventi sempre più ricco tra natura, ambiente e cultura

ALGHERO – Emozioni in Riviera 2024, il format dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte, per un estate ricca di appuntamenti di grande interesse ambientale, culturale, musicale e turistico. Entra nel vivo Emozioni in Riviera 2024, format dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, volto ad offrire un articolato calendario di appuntamenti di grande interesse ambientale, culturale, musicale e turistico che arricchiranno anche l’offerta dell’Ecomuseo del Parco che coi suoi attrattori risulta sempre più punto di riferimento dei visitatori turisti che scelgono Alghero. Oltre 40 eventi suddivisi tra manifestazioni culturali, la maggioranza, di divulgazione ambientale, promozione del territorio con anche eventi musicali e valorizzazione dei prodotti tipici.

Insomma un’offerta da parte del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta. Maggio. Oltre le iniziative già svolte nel corso del mese di maggio, da questo prossimo fine a settimana prende il via (dal 24 al 28 maggio, presso il MAPS di Punta Giglio), a cura della cooperativa Quinto Elemento, un seminario residenziale “Scrivere nella Natura” condotto dalla “writer coach” Alessandra Perotti. Inoltre, Sabato 25 maggio nel corso della mattinata, si terrà, nella sala conferenze di Casa Gioiosa, la presentazione del progetto sociale dedicato alle donne operate al seno “Dragon Boat Rosa” a cura dell’ASD “I Sentieri dell’Isola”; sempre Sabato 25, ma nel pomeriggio, appuntamento musicale di “Insieme Vocale Nova Euphonia”, all’interno del Festival delle bellezze. Domenica 26 maggio, a Casa Gioiosa, prenderà forma la seconda edizione del laboratorio “Arte Terapia” ispirato al Piccolo Principe a cura delle operatrici culturali Marilisa Mele e Fatime Fiku. Sempre Domenica 26 maggio, spazio alla nuova manifestazione nella borgata di Guardia Grande “Lu Gugnoru”, sagra sui prodotti del territorio con la partecipazione dei pescatori della marineria algherese dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, con incontri tematici e spettacoli, che si svolgeranno, a partire dalla mattina (dalle ore 9.30). Questi i principali appuntamenti di maggio. Mese di Giugno. Altre giornate e altri fine settimana ricchi di appuntamenti. Fra questi: “Luci di Corallo” presso la Torre di San Giacomo ad Alghero (il 19 giugno); la conferenza: “Le Colonie penali della Sardegna nel 1900: ricordi di vita delle due Colonie Penali di Tramariglio e dell’Asinara” (il 22 giugno). Mese di luglio. Seguiranno altri appuntamenti musicali con il concerto per Gaber e Jannacci, al Nuraghe Palmavera (il 5 luglio) e dal 10 al 13 luglio, l’appuntamento, nella sala conferenze di Casa Gioiosa, con la Associazione degli editori sardi (AES), per la seconda edizione della Summer School di alta formazione “Leggere Mediterranea” promossa nell’ambito del Festival “Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi”.

Il Parco sarà anche presente al “Festival Birralguer” (dal 27 al 30 giugno) ad Alghero. A Casa Gioiosa (il 5 luglio) festeggiamenti per il 90esimo compleanno del maestro Elio Pulli. Nello straordinario museo MASE (il 18 luglio) un evento dedicato all’80esimo anniversario dalla scomparsa di Antoine de Saint-Exupéry ed a seguire sempre per le stesse celebrazioni presso la terrazza della Torre di San Giacomo ad Alghero (il 31 luglio) appuntamento con annullo speciale filatelico. Mese di Agosto. Da segnalare: gli spettacoli della Compagnia “La Volpe Bianca” che caratterizzeranno diverse serate dell’estate al Parco. Ritorna anche il JazzAlguer Festival con alcuni attesi appuntamenti tra cui “L’uomo contro. Vita, arte e battaglie di Gian Maria Volontè”, il 21 agosto alla Villa Romana di Sant’Imbenia. Infine per il 25 agosto, a cura di Sardinya Event & Meeting, “Sentieri musicali al Parco” con passeggiata sul sentiero di Cala Barca e aperitivo musicale a Casa Gioiosa. Settembre. Altri momenti di grande interesse con la chiusura fissata per il 14 settembre col secondo appuntamento del JazzAlguer Festival con Saverio Zuria Quartet a Casa Gioiosa