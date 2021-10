Emergenza abitativa, a rischio il progetto Rom

ALHERO – Lettera di Mario Bruno ai vertici della Regione, Prefetto e Sindaco al fine di non interrompere la progettualità riguardante l’inclusione sociale che permetteva di avere a disposizione dei fondi per l’emergenza abitativa delle fasce più deboli e, nel caso specifico, delle persone di etnia rom residenti nel Comune di Alghero. Da giorni, infatti, come segnalato in Consiglio Comunale anche da Valdo Di Nolfo sono apparsi dei camper a Fertilia e in altre zone questo perchè sono scaduti i termini per il sostegno di tali famiglie e dunque si trovano nell’impossibilità di pagare gli affitti e avere una casa. Massima disponibilità da parte degli assessori ai Servizi Sociali, Salaris, ed Edilizia, Piras, nel trovare delle soluzioni.

“Ill.mo Sig. Presidente della Regione

On. Christian Solinas

Ecc. Sig.ra Prefetta di Sassari

Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro

Ill.mo Sig. Sindaco di Alghero

Dott. Mario Conoci

Emergenza abitativa Alghero e progetto inclusione famiglie Rom

Mi permetto di rivolgere alle SS.LL. un appello accorato affinché non si interrompa nella Città

di Alghero il progetto di inclusione sociale delle famiglie algheresi di etnia rom avviato nel gennaio 2015 con la chiusura di un campo nomadi dell’Arenosu (Fertilia), disposto in collaborazione con la Prefettura di Sassari. Si tratta di tredici famiglie, con 50 minori nati ad Alghero, che – dopo lo sgombero del campo – hanno avuto dal Comune, in collaborazione con l’ASCE Rom e la Diocesi di Alghero, una casa di civile abitazione in affitto, nei vari quartieri della città, sulla base di un contributo della Regione finalizzato e vincolato proprio all’inclusione sociale delle famiglie rom. Parallelamente, anche per evitare una inutile guerra tra poveri, la Regione con l’Agenzia AREA ha destinato 3.6 milioni per 25 alloggi popolari da destinare agli algheresi in graduatoria, aggiuntivi rispetto ad altri alloggi (10+7) già consegnati negli scorsi anni a Loretella e al Carmine. Quei 3.6 milioni sono ancora nelle casse pubbliche in attesa che il Comune riavvii un bando per acquistare case da privati, nel libero mercato, come autorizzato da AREA. Sono fortemente in ritardo anche le costruzioni di ulteriori 40 alloggi tra Caragol e Carrabuffas, già finanziati da tempo. Una situazione insostenibile per quasi 500 famiglie senza casa. Lo sblocco della realizzazione di case per tutti coloro che ne hanno diritto renderebbe più

agevole anche il proseguimento del progetto per le famiglie rom. Ai tredici nuclei sgomberati dal

campo, si sono aggiunti in questi anni altri quattro nuclei familiari di ritorno, con 25 minori, portando a 75 il numero di minori di etnia rom sul nostro territorio. Tutti vanno regolarmente a scuola. Dopo oltre sei anni di inserimento nelle case – per diversi nuclei di indubbio successo – circa la metà delle famiglie vivono oggi in situazioni di grande precarietà, quattro nuclei sono tornati a vivere in roulotte o camper, diverse famiglie hanno avuto sfratto per morosità. C’è il rischio che il progetto d’inclusione sociale, considerato una buona prassi nazionale e anche recentemente inserito nel rapporto “migrantes” come modello per i comuni italiani, venga reso vano e addirittura si riformino campi rom ormai fuori dalla storia.

Per questo, chiedo che venga attivato un coordinamento fra i soggetti attuatori del progetto

d’inclusione sociale (Regione, Comune di Alghero, Diocesi, Asce Rom) per trovare soluzioni nella

direzione della civiltà e del rispetto per le persone e soprattutto a tutela dei minori, anche attraverso l’eventuale e gradito intervento della Prefettura, sempre attenta alle situazioni di disagio sociale. Mi permetto anche di chiedere alla Regione e al Comune di Alghero che vengano realizzati gli interventi di edilizia popolare già finanziati a favore degli aventi diritto di tutta la comunità algherese. Ringrazio di cuore”

Mario Bruno

già Sindaco di Alghero e Consigliere Comunale