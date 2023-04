Elezioni, inizio 2024 campale per Alghero e Sardegna: parla Marco Tedde |video

ALGHERO – Manca un anno a uno dei periodi più importanti per questo territorio e in generale per la Sardegna. Infatti, nell’arco di pochissimi mesi, ci saranno 4 elezioni: Regionali (febbraio), Comunali (maggio), Europee (maggio) e, paiono certe, anche le Provinciali (entro giugno). Dunque un inizio 2024 campale che, volenti o nolenti, vedrà mutare lo scenario politico e ancora di più amministrativo di importanti Comuni e della Regione.

Tra i primi Cagliari, Sassari e anche Alghero. E proprio sul voto che coinvolgerà anche la Riviera del Corallo e pure le scelte per la massima assise e governo Isolano faremo delle interviste coi maggiori leader e rappresentanti, non solo politici, per testare il polso di chi ha, o almeno dovrebbe avere, una visione totalizzante della nostra società, locale soprattutto.

Si parte con il consigliere regionale ed ex-sindaco (per due volte) Marco Tedde che, come prima notizia rilevante, conferma la sua appartenenza a Forza Italia non nascondendo la volontà di poter esprimere il prossimo candidato a sindaco. Mentre lo stesso Tedde sarà candidato alla Regionali, sempre con gli azzurri. Il candidato a Governatore? Ancora è presto. Ma, oltre l’eventuale riproposizione di Solinas, ci sarebbero pronti alcuni importanti esponenti in capo ai partiti della coalizione, soprattutto Fdi e Fi e in particolare una coppia di sindaci sicuramente di evidente valore: Paolo Truzzu e Settimo Nizzi.

INTERVISTA CON MARCO TEDDE: