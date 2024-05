Elezioni comunali di Alghero, ecco tutti i candidati: 176 (Centrosinistra e Polo Civico), 140 Centrodestra

ALGHERO – Ecco i nomi di tutti i candidati alle elezioni del Comune di Alghero previste per l’8 e 9 giugno. 8 le liste a sostegno di Raimondo Cacciotto, 6 per Marco Tedde. 176 i candidati nella coalizione Centrosinistra e Polo Civico Centrista, 140 quelli di Centrodestra.

RAIMONDO CACCIOTTO SINDACO

MOVIMENTO 5 STELLE / PROGRESSISTI

1. Alivesi Maria Antonietta

2. Belardinelli Antonino

3. Bulla Marco

4. Busdraghi Marco Benedetto Angelo

5. Calvia Lorenzo

6. Canu Francesco Pietro

7. Di Maio Maria Giuseppina Nota Giusy

8. Guglielmi Paolo

9. Lombardi Annalisa

10. Manca Mario

11. Meloni Giuseppe

12. Monti Anna Maria

13. Murru Chiara Adriana

14. Piccone Giuseppina Rita Nota Giusy

15. Pinna Stefano Leonardo

16. Pinnalorenza Piera

17. Porcu Graziano

18. Resio Daniele

19. Sassu Nadina Lorena

20. Tatti Giovanna

ALGHERO AL CENTRO

1. Ballone Salvatore

2. Bandinu Federica

3. Barmina Giovanni Gabriele

4. Becciu Andrea

5. Balzani Luca

6. Cappai Alessandro

7. Capuano Donato

8. Celestini Giovanna Maria Carmela

9. Corraduzza Daniela

10. Costantino Antonio

11. Derudas Christian

12. Diez Carmen

13. Lintas Fabrizio

14. Masala Giovanni Ilario

15. Meloni Andrea

16. Musilli Gianluca

17. Nieddu Antonio

18. Nieddu Ivana

19. Serpi Daniela

20. Serra Marzia

FUTURO COMUNE CON RAIMONDO CACCIOTTO

1. Alfonso Angelo

2. Altamura Vincenzo

3. Carboni Pierangela

4. Carta Eleonora

5. Caserta Giuseppe Noto Pino

6. Colledanchise Marco

7. Cossu Nicolina

8. Cuomo Tommaso Noto Bruno

9. Dearca Federica

10. Deligios Lucia Rita

11. Deriu Salvatore

12. Dieghi Miriam

13. Fresi Sabina

14. Iannaccone Carmine Roberto

15. Meloni Antonio

16. Moro Cristina

17. Muraantonio

18. Musu Donatella

19. Pais Pier Luca

20. Piras Ornella

21. Podda Beatrice

22. Pomponi Lmo

23. Sanna Sergio

24. Silanos Eleonora

NOI RIFORMIAMO ALGHERO

1. Adamo Marzia

2. Baldino Antonella

3. Bamonti Alberto

4. Bitti Paolino

5. Caneo Daniela

6. Carta Pietro Paolo Noto Pierpaolo

7. Corveddu Fabio

8. Desogus Fernando

9. Elkarafiahlam

10. Finetti Elisa

11. Fosci Chiara

12. Ganadu Alessandra

13. Loi Alessandro Noto Rumpura

14. Manca Anna Franca Nota Francesca

15. Martinelli Gianni

16. Masia Chiara

17. Medas Maria Cristina Nota Cristina

18. Montis Andrea

19. Nurra Luca

20. Piras Cesare Emiliano

21. Riu Gian Mario

22. Salaris Maria Grazia

23. Sari Gabriele

24. Sotgiu Giuseppe

CITTA’ VIVA

1. Barrbieri Roberto

2. Carboni Stefano

3. Cartafrancesca

4. Chelo Francesco

5. Fiori Selene

6. Ganau Efisio

7. Iuratto Giuseppe

8. Moro Giampietro

9. Mura Gianpaolo

10. Pisono Maria Grazia

11. Fabio Sale

12. Scanu Andrea

13. Seciil Mariangela

14. Sessa Manuela

15. Tatti Francesco

16. Sai Maria Luisa

PARTITO DEMOCRATICO

1. Pirisi Beniamino Noto Mimmo

2. Asuni Guido

3. Bardino Giulio

4. Cazzanti Elena

5. Daga Elena

6. Dalbnev A Aksana

7. Desogos Tonia Agostina Nota Tonina

8. Dollorenzo Guendalina

9. Esposito Gabriella

10. Faraantonellafrancesca

11. Greco Giovanni Carlo

12. Madau Luca

13. Moretti Silvia Agostina

14. Nieddu Giuseppina Nota Giusy

15. Nonne Mario

16. Ra Tushniak Alla

17. Salaris Angelo

18. Sanna Pietro

19. Sanna Raffaella Paola

20. Sartore Gerolamo Pietro Mario Noto Pietro

21. Simbula Daniele

22. Simula Marzia

23. Solinas Luciano

24. Tromboni Roberta

ORIZZONTE COMUNE

1. Baldino Antonio

2. Baldinu Francesco

3. Barria Giovanni

4. Burruni Annamaria

5. Camerada Barbara

6. Carcangiu Sara

7. Casini Barbara

8. Casu Ettore

9. Cherchi Giovanni

10. Cigliano Maria

11. Coghene Cristina

12. Grimaldi Sergio

13. Lepri Massimiliano

14. Licastri Nicolo’

15. Maggi Eraldo

16. Masala Cristina

17. Melone Mario Giacomo

18. Montesu Eliana

19. Mulas Salvatore Christian

20. Mura Gianluca

21. Perai Maurizio

22. Ruiu Mauro

23. Talu Anna

24. Tavera Valentina Edvige

VERDI SINISTRA

1. Arca Sedda Anna

2. Boglioli Elisabetta Nota Lisetta

3. Caparrelli Borlotti (Noto Borlotti) Umberto Benito Vittorio

4. Carta Chiara

5. Cau Hyro Nelson Noto Nelson

6. Chessa Antonella

7. Correddu Luigi Noto Gino

8. Cuccurufrancesco

9. Dall’antonia Valter

10. Fiori Roberto

11. Fresi Mattia

12. Gallo Stefano

13. Ibba Danilo

14. Lai Francesco

15. Madrau Maria Grazia Nota Grazia

16. Migheli Norma Luisa

17. Nughes Giovanni Battista Noto Giovanni

18. Occhioni Gianpiero Noto Gianni

19. Pintus Stefano

20. Piras Emanuela

21. Sannaclaudio Mauro Gabriele Noto Claudio Gabriel

22. Serio Francesco Renato

23. Spanu (Noto Spano) Elia

24. Tiloca Silvia

MARCO TEDDE SINDACO

LEGA SALVINI SARDEGNA

1. Michele Pais

2. Sarah Boette

3. Oscar Campus

4. Sara Carboni

5. Salvatore Carta

6. Monica Chessa

7. Luana Deligia

8. Alessandra Erbì

9. Gabriella Fadda

10. Salvatore Fois

11. Laura Giorico

12. Marco Lombardi

13. Luciano Mariani

14. Luca Oliviero

15. Michela Pensè

16. Antonello Pinna

17. Valerio Saba

18. Stefano Sanna

19. Francesco Soggiu

20. Fabio Solinas

21. Morgan Sperandio

22. Gianluca Trifirò

23. Marco Tusacciu

24. Giorgia Vaccaro

PATTO CIVICO – UDC

1. Rodolfo Valentino

2. Nina Ansini

3. Davide Arus

4. Eva Maria Bianchi

5. Gerolamo Biosa

6. Anna Rita Catardi

7. Giovanni Antonio Cecconello

8. Giuseppe Cossu

9. Marina Crabuzza

10. Carlo Delrio

11. Bruno Frigau

12. Alessandro Magrini

13. Rafaela Mariuzzo

14. Angelo Martinez

15. Emanuela Muglia

16. Mauro Murgia

17. Antonello Muroni

18. Bruno Pais

19. Antonio Giovanni Piras

20. Maria Vittoria Porcu

21. Lelle Salvatore

22. Giada Spada

23. Umberto Troisi

24. Gianfranco La Cognata

FRATELLI D’ITALIA ALGHERO

1. Maria Antonietta Angius

2. Alessio Auriemma

3. Franco Calvia

4. Giuseppe Cardi

5. Bruno Caria

6. Alessandro Cocco

7. Marisa Depau

8. Danilo Fadda

9. Emanuele Fais

10. Luigi Antonio Gavitelli

11. Dorina Kaya Giglio

12. Valentina Ledda

13. Monica Minnei

14. Walter Antonio

15. Vincenzo Paddeu

16. Maurizio Papa

17. Antonio Leonardo Pileri

18. Alessandra Piras

19. Manuela Piras

20. Leorardo Piras

21. Vincenza Monica Aurora

22. Antonio Sotgiu

23. Roberto Pasquino Vittorio

24. Salvatore Antonio Zinchiri

AZIONE – PRIMA ALGHERO – DESTRA DEMOCRATICA

1. Bardinu A.R.

2. Bonelli V.

3. Colluttarono M.

4. Emonte E.

5. Fadda M.

6. Langella G.

7. Livesu P.

8. Meloni L.

9. Monaco M.

10. Mura F.

11. Ruda V.

12. Salis A.

13. Serra P.

14. Sequenza S.

15. Silanos P.

16. Soggiu R.

17. Squintu F.

18. Spano G.B.

19. Spanu G.

20. Tanchis Gavino

21. Trubia F.

FORZA ITALIA ALGHERO

1. Balzani A.

2. Baldino P.

3. Bellu S.

4. Busdraghi M.E.

5. Canu A. C.

6. Caria Giovanna

7. Delrio S.

8. Demontis A.

9. Demeglio Domenico

10. De Santis Nadia

11. Manconi Franco

12. Monte Gennaro

13. Monti C.

14. Mura A.

15. Musu Giuseppe (noto Peppinetto)

16. Peru Antonello

17. Puledda G.R.

18. Simula M.

19. Spano Gianni

20. Tedde I.

21. Zedda C.

22. Zicconi Lorenzo

23. Solinas T.

24. Camposano D.

PSD’AZ

1. Ballone G.

2. Calvia F.

3. Campus G.

4. Daga A.

5. Delrio J.

6. Fadda D.G.

7. Ledda G.B.

8. Marongiu G.

9. Meli M.

10. Meloni A.

11. Mura D.

12. Mereu E.

13. Martinu G.

14. Niolu F.

15. Oggianu C.

16. Paddeu G.

17. Paddeu L.

18. Piras A.

19. Pischedda Francesca

20. Romano D.

21. Ruiu A.

22. Sanna M.

23. Simula S.

24. Tilloca G.