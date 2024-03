“Edicole di Alghero punti informativi turistici”

ALGHERO – “Rendere le edicole del territorio del Comune di Alghero punti informativi turistici.

È la proposta contenuta in una mozione presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia, con Giovanni Spano primo firmatario. Che trae spunto da una proposta di legge che Marco Tedde e il Gruppo consiliare di FI fecero in Consiglio regionale, mai discussa dalla maggioranza Pigliaru.

Secondo gli esponenti azzurri si tratta di un progetto concreto e di primaria utilità a favore della categoria degli edicolanti e degli ospiti del territorio.

“Gli esercizi di questa tipologia commerciale sono molteplici e dislocati su tutto il territorio urbano ed extra urbano, comprendente anche le borgate insistenti sul territorio comunale. La proposta è anche volta a salvaguardare la categoria degli edicolanti, che, a causa dell’informatizzazione della stampa e dei servizi editoriali, ormai veicolati tramite il web, sta subendo negli anni una costante diminuzione degli affari economici, con conseguente chiusura di vari punti vendita” sottolineano i consiglieri comunali di Forza Italia, secondo i quali da parte dell’Amministrazione va compiuta un’importante scelta politica intrisa di valore sociale ed economico oltre che di sensibilità per la categoria, al fine di salvaguardare l’apparato imprenditoriale, i posti di lavoro e, al contempo, offrire servizi di fondamentale importanza per soddisfare le esigenze del territorio e per sostenere la sua naturale vocazione turistica. Il primo firmatario Gianni Spano, con gli altri consiglieri azzurri, ricordano nella mozione che allo stato attuale i soli punti d’informazione in città sono quelli ubicati in via Vittorio Emanuele, all’interno di una struttura di proprietà comunale, condivisa con l’ufficio protocollo del Comune, oltre all’attività di promozione svolta dalla Fondazione Alghero attraverso i propri canali informativi. E segnalano che la diffusione capillare delle edicole sul territorio permetterebbe di raggiungere più utenti, aumentando il numero degli accessi e, conseguentemente, generando una maggiore opportunità di vendita.

Con la mozione il gruppo di Forza Italia chiede al Sindaco e alla Giunta che diano gli indirizzi alla Fondazione Alghero affinchè predisponga una analisi delle necessità turistiche specifiche. Facendo emergere le informazioni turistiche che risultano particolarmente necessarie o desiderate dai visitatori di Alghero, quali mappe dettagliate, eventi culturali, itinerari turistici tematici, e informazioni sui servizi di emergenza. Ciò – sottolineano – permetterebbe di personalizzare l’offerta informativa delle edicole in funzione delle esigenze specifiche dei turisti. Ma chiedono che vengano assunte tutte le necessarie iniziative volte allo studio di fattibilità progettuale, con il coinvolgimento degli operatori del settore interessato oltre ad eventuali professionisti esperti in comunicazione turistica, finalizzate all’opportunità che le edicole insistenti nel territorio urbano ed extraurbano della Città di Alghero possano diventare punti informativi turistici e divulgativi dei servizi proposti dall’amministrazione per i cittadini. Tale studio di fattibilità progettuale, secondo gli esponenti politici azzurri, dovrà prevedere la formazione degli edicolanti, in modo che possano offrire non solo materiale informativo ma anche informazioni personalizzate ai turisti, la possibilità di partnership con operatori turistici locali, come agenzie di viaggio, alberghi e ristoranti, per offrire pacchetti informativi integrati che possono includere sconti o promozioni, l’utilizzo di monitor divulgativi di informazioni turistiche presso le edicole, che possa rappresentare un’innovazione significativa per il progetto, offrendo numerosi vantaggi sia per i turisti che per gli edicolanti. Una tecnologia che potrà aumentare l’interesse e la curiosità dei passanti. Questo può tradursi in una maggiore visibilità per le edicole e in un incremento potenziale delle vendite di prodotti editoriali ed extra editoriali. I monitor possono essere utilizzati per mostrare pubblicità o promozioni legate ad attività commerciali locali, ristoranti, eventi culturali, o attrazioni turistiche, creando così nuove opportunità di monetizzazione per gli edicolanti e sostenendo l’economia locale. L’aggiunta di monitor divulgativi alle edicole potrebbe quindi non solo modernizzare e arricchire l’offerta informativa turistica di Alghero, ma anche contribuire a rilanciare l’attività edicola, inserendola pienamente nel circuito dell’ospitalità e del turismo della città. Ma un ulteriore impegno preliminare dell’Amministrazione, secondo Giovanni Spano e gli altri consiglieri comunali di Forza Italia, dovrà essere quello di verificare se esistano bandi di finanziamento regionali, statali e/o europei, finalizzati a questa tipologia di intervento”.