Ecostello, ancora dubbi dall’agro: incontro Comitati

ALGHERO – “Sono apparse in questi giorni negli organi di stampa locale notizie di una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un bene pubblico (caseggiato vicino Porticciolo), ricadente nell’area di bonifica e ai margini del Parco di Porto Conte, bene nella disponibilità dell’Ente Parco. Premesso che siamo favorevoli alla ristrutturazione, specialmente quando questa avviene con finanziamenti che non gravano sulla comunità locale, quella che non ci convince è l’utilizzo che se ne vuole fare e le finalità in tal senso. Crediamo con ferma convinzione che tali decisioni debbano passare da un ragionamento che coinvolga l’intero territorio e i suoi abitanti. Per tali ragioni nei prossimi giorni concorderemo un’incontro con gli altri Comitati di Borgata, aprendo anche una discussione con gli abitanti dell’agro per formulare una proposta operativa da presentare agli Amministratori cittadini sull’utilizzo di tale struttura,

mantenendo comunque scopi sociali e di promozione turistica finalizzati alla crescita del territorio”.

Per il Comitato Tanca Farrà

Il Presidente Antonio Zidda