Calcio, Eccellenza: l’Alghero gioca a Ossi: trasferta difficile

ALGHERO – La prima trasferta del 2025 per l’Alghero è sul campo di una delle squadre più in forma del momento, non a caso terza in classifica e in piena lotta per la vittoria del campionato. I giallorossi domani, domenica 12 gennaio, faranno visita all’Ossese. Fischio d’inizio alle 15 al “Walter Frau” di Ossi.

I prossimi avversari sono reduci da otto vittorie nelle ultime nove partite. L’unica battuta d’arresto è stata contro l’ex capolista Monastir. I giallorossi, invece, non vincono da novembre (1-0 in casa contro il Villasimius). Nelle ultime uscite, soprattutto nel match contro il Calangianus, sono arrivati segnali confortanti sul piano della prestazione ma sono mancati il guizzo vincente e un pizzico di fortuna.

Mister Giandon carica i suoi: «In questo momento complicato le parole sono superflue, siamo in una salita e in salita chi non vuole stare indietro si alza dal sellino e pedala, questa è la reazione che dobbiamo avere, tutti insieme. I momenti di difficoltà capitano nel calcio, come in tutti gli sport, non sono drammi ma esperienze che ci rivelano di che pasta siamo fatti».