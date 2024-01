E’ partita la corsa alle regionali, ecco tutti i candidati: voto cruciale per il futuro dell’Isola

ALGHERO – Una pattuglia, piuttosto nutrita, che è in corsa per un posto nella massima assise regionale. Tra chi ce la farà, chi no e chi è in lista, la stragrande maggioranza, unicamente, come si usa dire, “per portare acqua”, In totale l’Aula di via Roma vedrà in totale 60 consiglieri regionali eletti, ripartiti in questo modo: restando invariato rispetto alle scorse consultazioni del 2019 con Cagliari che è sempre la più rappresentata con 20 consiglieri sui 60 totali, seguita da Sassari con 12. Nuoro, Oristano e la Gallura ne avranno 6 per ciascuna, 4 saranno gli eletti nel Sulcis, 3 nel Medio Campidano e 2 in Ogliastra. Un elemento da aggiungere e da non sottovalutare nella scelta su chi votare riguarda la Riforma dell’Autonomia che sta per essere approvata in Parlamento, non senza polemiche. Una svolta che darà ancora più poteri alle Regioni, in questo modo gli stessi “onorevoli” e i vari organismi amministrativi avranno, nei prossimi anni, un ruolo cruciale. Infine la speranza è che non ci sia un un crollo dei votanti, ma vista la totale, o scarsa, assenza di attività politica dei vari partiti, è possibile che l’astensionismo trovi nuovo humus anche in questa tornata elettorale.

Per il Governatore Paolo Truzzu:

FRATELLI D’ITALIA

Cagliari: Sara Canu, Roberto Caredda, Gianluca Dessì, Antonello Floris, Manuela Lai, Viviana Lantini, Maristella Lecca, Fernanda Loche, Stefania Loi, Sandro Marroccu, Corrado Meloni, Alessio Mereu, Milena Mocco, Carlo Murru, Alessandro Onnis, Rita Orgiu, Solange Pes, Fausto Piga, Lucio Torru, Vanessa Vargiu.

Nuoro: Delia Cualbu, Bachisio Falchi, Mirko Murgia, Marialuisa Muzzu, Pietro Salis, Laura Sanna.

Oristano: Rosalia Acca, Emanuele Cera, Fenisia Grazia Erdas, Paolo Pireddu, Ignazio G.B. Tatti, Maria Bonaria Zedda.

Sassari: Maria Assunta Argiolas, Piergiovanni Arru, Luca Babudieri, Emanuele Beccu, Mario Conoci, Daniele Deiana, Maria Pina Demontis, Giuliana Fodde, Francesca Masala, Gavina Mereu, Monica Pulina, Gianni Tilocca.

Olbia-Tempio: Alessandra Amic, Luigi Carbini, Mario Mulas, Andrea Nieddu, Federica Santina Porcu, Cristina Usai.

Carbonia-Iglesias: Daniela Garau, Ignazio Locci, Gigi Rubiu, Elvira Usai.

Medio Campidano: Sandro Branca, Simona Cogoni, Simone Murtas, Barbara Steri.

Ogliastra: Silvia Melis, Giorgio Todde.

FORZA ITALIA

Cagliari: Ivan Piras, Edoardo Tocco, Ada Lai, Filippo Conti, Maura Crabu, Federica Demara, Pierluigi Figus, Roberta Loi, Gianluigi Marras, Gianmario Muggiri, Sergio Oriti Niosi, Vincenzo Petrarollo, Fabrizio Pisano, Rita Ragatzu, Alessandra Secci, Roberto Tomassetti, Valentina Toro, Francesca Trois, Alessia Usai, Erica Zoncheddu.

Carbonia-Iglesias: Tiziana Balestrini, Pietro Paolo Corda, Lucia Milia, Luigi Perseu.

Sassari: Giovanni Azzena, Giovanna Caria, Alessandra Maria Delrio, Tania Leonarda Denanni, Ilaria Faedda, Francesco Ginesu, Manuel Mainetti, Giovanni Mariano, Salvatorica Piu, Marina Puddinu, Giancarmelo Serra, Marco Tedde.

Nuoro: Giuseppe Talanas, Giuliano Marongiu, Maria Bonaria Peddio, Giovanni Poggi, Anna Paola Sechi, Veronica Sirigu.

Oristano: Gigi Mureddu, Anna Paola Delogu, Roberto Antonio Ignazio Pisanu, Antonella Della Ventura, Simon Pietro Murgia, Rosa Deriu.

Olbia-Tempio: Angelo Cocciu, Sabrina Serra, Bastianino Monni, Rosanna Giudice, Antonio Tirotto, Pamela Indaco.

Medio Campidano: Salvatore Meloni, Maria Pina Lai, Riccardo Saldì, Federico Palombo.

Ogliastra: Valentino Lai, Sara Melis.

RIFORMATORI

Cagliari: Rita Ambu, Orietta Andretta, Giorgio Angius, Luisa Atzori, Maurizio Caddeo, Edoardo Chigine, Germana Cocco, Maria Lucia Coronas, Luca Fadda, Gennaro Fuoco, Gabriella Mameli, Emanuela MAscia, Giovanni Montis, Giantonio Orrù, Massimo Pinna, Roberto Plaisant, Paola Secci, Maria Concetta Spada, Daniela Tanda, Umberto Ticca.

Carbonia-Iglesias: Laura Cappelli, Patrizia Mattioni, Daniele Mele, Andrea Tunis.

Medio Campidano: Giovanna Cabizzosu, Eugenio Mereu, Katia Puddu, Andrea Tinti.

Nuoro: Licia Abbruzzese, Giorgio Fresu, Beatrice Moro, Giuseppe Pala, Pietro Sanna, Lucia Tidu.

Ogliastra: Ivan Mameli, Maria Tegas.

Olbia-Tempio: Samanta Coppi, Salvatore Deiana, Giuseppe Fasolino, Monica Fois, Annalisa Manca, Giovanni Pileri.

Oristano: Anna Maria Dore, Stefano Licheri, Sergio Locci, Annalisa Mele, Beatrice Mura, Salvatore Pes.

Sassari: Marco Antonio Felice Maria Bisail, Pietro Carbini, Elena Cornalis, Luigi Cuccureddu, Angela Desole, Maria Amelia Lai, Francesco Marinaro, Rita Niolu, Fausta Agostina Pileri, Maria Vittoria Porcu, Aldo Salaris, Mario Zara.

PARTITO SARDO D’AZIONE

Cagliari: Gianluca Aria, Maria Antonella Baire, Franco Carcangiu, Gianni Chessa, Manuela Chia, Francesca Fadda, Gigi Garau, Alessio Grazietti, Loredana Lai, Nanni Lancioni, Fabio Mirigliani, Emanuela Roberta Modica, Francesco Pandolfi, Valter Pibiri, Marco Putzu, Francesca Riavano, Anna Rita Salaris, Antonella Giusy Scarfò, Anna Maria Spiga, Tiziana Terrana.

Nuoro: Gigia Cherchi, Stefano Lavra, Francesco Piras, Rosa Patterò, Antonio Bello, Giuseppina Rotolio.

Oristano: Patrizia Carta, Domenico Gallus, Federica Lepori, Alfonso Marras, Alessandra Porcu, Efisio Trincas.

Sassari: Andrea Cossu, Patrizia MAdeddu, Piero Maieli, Luca Manca, Daniele Maoddi, Maria Loretta Meledina, Antonio Moro, Rita Mulas, Maurilio Murru, Maria Nichiri, Sara Solinas, Patrizia Zallu.

Olbia-Tempio: Quirico Sanna, Anna Isabella Chessa, Maria Teresa Falchi, Miriam Zanieri, Vincenzo Sergio Sanna, Giovanni Sarti.

Carbonia-Iglesias: Paolo Dessì, Giuseppe Madeddu, Valeria Carta, Angela Sanna.

Medio Campidano: Nicola Orrù, Roberto Mais, Rosa Putzu, Maria Valeria Fiori.

Ogliastra: Nadir Congiu, Debora Asoni.

LEGA

Cagliari: Andrea Piras, Valeria Satta, Enrica Anedda, Alessandro Sorgia, Marianna Macelli, Andrea Caredda, Sergio Diliberto, Sara Fadda, Salvatore Floris, Maria Giuseppina Gradoli, Gianluca Lai, Benedetta Leoni, Alessandra Lo Piccolo, Flavio Manca, Filippo Murru, Giuseppe Orrù, Roberta Ramo, Daniela Serra, Alfio Una, Gemina Zuddas.

Nuoro: Pierluigi Saiu, Alessandra Bonu, Anna Lisa Cui, Francesco Pirari, Bora Podi, Emilio Zola.

Oristano: Ferruccio Diana, Cecilia Fà, Alessandro Chergia, Mario Pilloni, Emanuela Rossi, Anna Maria Gabriella Fadda.

Sassari: Michele Pais, Alberto Sebastiano Abozzi, Mario Carta, Ivan Giovanni Cervelli, Maria Vittoria Dettoto, Laura Giorico, Ilenia Loriga, Maria Grazia Masala, Martina Pinna, Antonio Scano, Antonio Sechi, Giovanna Marina Zappareddu.

Olbia-Tempio: Andrea Biancareddu, Antonella Piredda, Dario Giagoni, Giovanna Satta, Patrizia Loriga, Vanni Sanna.

Carbonia-Iglesias: Michele Ennas, Monica Napoli, Daniela Sais, Emanuele Schiffini.

Medio Campidano: Emanuela Pintus, Maria Grazia Sideri, Simone Marco Deiana, Anna Rita Pau.

Ogliastra: Gianmario Pilatu, Debora Sodde.

SARDEGNA AL CENTRO 20 VENTI

Sassari: Antonello Peru, Rossana Boe, Sebastiano Cau, Erika Capiali, Alberto Mario Angelo Corradi, Laura Cassano, Luigi Esposito, Maria Alessandra Corda, Sandro Panzali, Valeria Sini, Alessandro Unali, Silvia Tedde.

Carbonia-Iglesias: Monica Atzori, Marco Ancillotti, Maria Giovanna Carta, Gianluigi Loru.

Oristano: Marco Efisio Pisanu, Loredana Sanna, Daniele Rocchi, Paolo Angioi, Marcella Sotgiu, Alessandra Borrodde.

Medio Campidano: Alberto Urpi, Michela Dessì, Pietro Paolo Raccis, Milena Lussu.

Nuoro: Salvatore Ignazio Borto, Giuseppina Maria Floris, Dionigi Deledda, Rossana Ledda, Alessandro Luche, Maria Simonetta Amatori.

Ogliastra: Cristiana Melis, Esquilino Cinus.

Cagliari: Dino Cocco, Angelo Agus, Maria Caterina Argiolas, Helga Bachis, Alessandra Boldetti, Enrico Collu, Ilaria Collu, Luigi Gessa, Andrea Lampis, Andrea Lao, Silvia Melis, Biancarosa Meloni, Antonella Mostallino, Rossella Palmieri, Roberta Perra, Giuseppe Pibia, Sara Schirru, Francesco Serra, Francesco Spiga, Stefano Tunis.

Olbia-Tempio: Fabio Albieri, Caterina Sandra Careddu, Roberto Mette, Giovanna Sanna, Claudio Tollis, Tiziana Ventroni.

UDC SARDEGNA

Cagliari: Alice Aroni, Mario Nieddu, Ignazio Monni, Roberta Relli, Alessandro Serafini, Tatiana Lai, Giuseppe Boi noto Pino, Francesca Taccori, Alberto Manca, Carlo Tack, Martina Palmas, Michele Cincidda, Manuela Fradelloni, Alessandro Angius, Maria Sabrina Galassi, Giorgio Piras, Maria Rosaria Angioni, Valeria Atzori, Ivan Contu, Katia Pala.

Nuoro: Alessia Montisci, Luca Agnello, Peppino Puligheddu, Emilia Fois, Mirko Floris, Francesca Leoni.

Oristano: Carmen Murru, Tonio Franceschi, Giuseppe Puddu, Francesca Campus, Giancarlo Serra, Maria Vitalia Lobina.

Sassari: Marcello Orrù, Mario Serra noto Mariano, Giulio Più, Enzo Brandinu, Davide Fois, Giovanni Antonio Graziano Policastro, Irena Contini, Simona Campus, Anna Maria Melis, Daniela Scanu, Maria Teresa Pintus, Maria Paola Murgia.

Olbia-Tempio: Pierpaolo Sanciu, Brunilda Sanna Mucay, Enzo Murgia, Shaila Cappuccio, Rocco Luigi Astore, Sofia Manna.

Carbonia-Iglesias: Vito Tizzano, Antonello Orrù, Hellen Tuveri, Carlotta Dessì.

Medio Campidano: Roberta Mannias, Evelino Picci, Mauro Tale, Monica Arena.

Ogliastra: Piero Giovanni Cannas, Valeria Tallis.

DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI

Cagliari: Valerio De Giorgi, Marcella Laconi, Andrea Martin Scioni, Lucia Vacca, Gianluca Fiori, Manuela Farsi, Sergio Girina, Claudia Nossardi, Sergio Fulgheri, Lucia Pani, Stefano Orefice, Miriam Carboni, Stefano Urgeghe, Gabriella Giusti, Matteo Milia, Elisabetta Sarritzu, Giuseppe Loi, Marcella Marras.

Nuoro: Angelo Sandro Zirottu, Roberta Arzu, Antonello Zeder, Gianna Carboni, Giuseppe Aversano, Carmencita Dessì.

Oristano: Antonello Manca, Elisa Cubadda, Giovanni Porcu, Danila Rosa Sanna, Marco Cao, Stefania Atzei.

Sassari: Giuseppe Chessa, Silvia Sofia Sanna, Antonio Negroni, Valentina Ligas, Diego Capicciola, Romina Nossardi, Tony Serra, Alessandra Putzolu.

Olbia-Tempio: Pietro Pinna, Lorenzina Cabiddu, Cristian Sotgia, Maria Luisa Putzu.

Carbonia-Iglesias: Mario Silvio Stera, Cristina Porcu, Mariano Zicca, Eleonora Uccheddu.

Medio Campidano: Antonello Cogotti, Annalisa Maccioni, Mirco Concas, Cristina Serra.

Ogliastra: Alberto Cabiddu, Anna Lo Iacono.

ALLEANZA SARDEGNA-PARTITO LIBERALE ITALIANO

Cagliari: Stefano Schirru, Mauro Massidda, Monica Basciu, Stefano Campesi, Valentina Casu, Marco Cinelli, Valeria Floris, Giovanni Lorusso, Federica Mei, Francesco Morittu, Federica Mulas, Anna Laura Pisu, Veronica Procopio, Martino Sarritzu, Francesca Siddi, Marina Siddi, Roberto Taras, Paola Ugas, Corrado Viola, Carlo Vallebona.

Nuoro: Giuseppe Congiu noto Peppe, Claudia Fancello, Francesca Madeddu, Giuseppe Meloni, Franco Mula, Ilenia Vacca.

Oristano: Antonello Figus, Claretta Boassa, William Marras, Eloisa Siddi, Antonio Pinna, Sabrina Puddu.

Sassari: Francesco Luigi Bandiera, Rita Caiazza, Maria Laura Cossu, Ilenia Deiana, Eliana Fois, Gaetano Ledda, Pietro Moro, Cesare Emiliano Piras, Antonella Porcu, Dionigi Porcu, Maria Grazia Salaris, Gian Filippo Sechi.

Olbia-Tempio: Giovanni Satta, Luigi Presenti, Battistina Pittui, Efisio Napolano, Rossella Addis, Francesca Demontis.

Carbonia-Iglesias: Fabio Broccia, Ilaria Curreli, Cristina Deidda, Roberto Sibillini.

Medio Campidano: Monica Atzeni, Federica Colucci, Luca Floris, Mario Medda.

Ogliastra: Giancarlo Serra, Silvia Sorcinelli.

Per il Governatore Renato Soru:

PROGETTO SARDEGNA

Cagliari: Romina Mura, Flavia Corda, Fabrizio Anedda, Michele Camoglio, Ugo Fenu, Francesco Lecis, Danila Manca, Annapaola Marongiu, Federica Onano, Gianna Orgiu, Pierpaolo Orrù, Pierluigi Montalbano, Nicola Pilia, Andrea Pisano, Anna Rita Poddesu, Maria Grazia Putzu, Federica Rossi, Corrado Secci, Giovanni Secci, Elisabetta Todde.

Sassari: Agostino Angelo Marras, Michele Azara, Benvenuto Lisa, Giuseppina Biosa, Paola Correddu, Maria Rosaria Filigheddu, Giuseppe Frulio noto Tore; Cristina Manca; Giovanni Perino, Benedetto Sechi, Massimo Sechi, Monica Spanedda.

Nuoro: Andrea Soddu, Silvia Cadeddu, Gianfranco Congiu, Antonella Fancello, Riccardo Mureddu, Giovanna Obinu.

Oristano: Maria Obinu, Roberto Martani, Giuseppe Obinu, Maria Laura Poddighe, Daniela Saddi, Gianfranco Siuni.

Carbonia/Iglesias: Simone Pinna, Francesco Cicilloni, Rosella Deidda, Pietrina Pischedda.

Medio Campidano: Adele Frau, Luisa Pittau, Enrico Pusceddu, Carlo Tomasi.

Ogliastra: Cristina Mazzella, Vito Arra.

Olbia-Tempio: Pasqualino Gavino Chessa noto Ninni, Mauro Bittu, Nausicaa Cantoni, Massimiliano Conti, Patrizia Desole, Sara Saba.

VOTA SARDIGNA

Cagliari: Alessandra Cadelano, Giuseppe Carboni, Ines Desogos, Alessandro Mongili, Alice Murgia, Giacomo Paglietti, Marco Peri, Giovanni Piano, Anna Pintori, Luigi Pisu, Bettina Pitzurra, Paolo Porcella, Andrea Porcu, Nicoletta Pucci, Claudia Puligheddu, Elisabeth Rijo, Salvatore Salis, Daniela Serra, Adriano Sollai, Anna Sulis.

Sassari: Alessandra Bua, Alessandro Cozzula, Andrea Faedda, Lidia Fancello, Antonio Molinu, Angelo Lucio Porcu, Sarah Poddighe, Valentina Saccu, Gavino Sale, Angela Simula, Sabrina Tomasi, Pietro Andrea Virdis.

Nuoro: Laura Berardi, Ivana Cucca, Eleonora Cossu, Priamo Cottu, Danilo Lampis, Luca Solinas.

Oristano: Franco Bussu, Cristiana Cacciapaglia, Marco Contu, Sebastian Madau, Anna Piredda, Simona Putzolu.

Olbia-Tempio: Giovanni Inzaina, Emanuela Fioravanti, Ambra Floris, Enrico Lobina, Antonello Palmas, Maria Lucia Stefania Taras.

Carbonia/Iglesias: Sandro Esu, Rita Melis, Adriana Perria, Eddy Porcu.

Medio Campidano: Gabriele Littera, Maurizio Onnis, Luciana Mele, Alessandra Locci.

Ogliastra: Andrea Sumas, Angela Melis.

LIBERU

Cagliari: Giulia Lai, Daniele Altieri, Elisa Monni, Gigi Carreras, Emanuela Cappai, Gianfranco Angioni, Arianna Francesca Rossi, Andrea Serpi, Maria Francesca Boi, Maurizio Taccori, Patrizia Manunza, Mattias Pira, Elisabetta Ledda, Michele Fiori, Valeria Pala, Maria Laura Congiu, Diego Pilia, Alessandra Di Rosouni, Samuele Mereu.

Carbonia/Iglesias: Fabio Ravot, Federica Castiglia Michele Olla, Paola Carta.

Medio Campidano: Giuseppe Fais, Valeria Scarpa.

Nuoro: Pier Franco Devias, Francesca Pireddu, Antonio Fronteddu, lorena Chironi, Carlo Mura, Giovanna Pischedda.

Ogliastra: Marco Peddiu, Irene Lai.

Sassari: Caterina Tani, Paolo Giuliani, Massimiliano Gianluca Carboni, Manuela Beatrice Dessì, Sardo Salvatore Nuvoli, Maria Franca Uras, Salvatore Sechi noto Bobore, Bianca Mureddu nota Bia, Elia Puddu, Roberta Prugni, Elisabetta Petrucci.

Olbia-Tempio: Marta Addari, Roberto Nicolangelo Amodeo Andretto, Sante Mattia Di Benedetto, Francesco Guccini, Iole Giovanna Mulas, Isadora Rachel.

Oristano: Simone Manca, Maria Antonietta Manai, Diego Saderi, Patrizia Fonnesu, Renato Nieddu, Antonella Milos.

PIÙ EUROPA-AZIONE-UPC

Cagliari: Francesco Stara, Martina Benoni, Annaluisa Floris, Enrico Cambuli, Zeynep Kuzeyli, Sandro Corso, Emanuela Locci, Antonio Gaia, Francesca Loddo, Marco Lampis, Simona Manunta, Matteo Perra, Mariangela Perra, Pablito Pietro Piras, Roberta Sainas, Massimiliano Ponga, Katia Schirru, Mario Sumatra, Anita Sirigu.

Sassari: Giuseppe Carboni, Antonio Giuseppe Chessa, Elena Cuccuru, Salvatore Gancitano, Laura Marras, Giovanna Maria Pedoni, Nicola Sanna, Consuelo Anna Franca Sari, Gianfranco Soletta, Gavina Tola, Elvira Useli, Antioco Valerio Zoccheddu.

Olbia-Tempio: Lorenzo Costantino Corda, Carla Giagoni Murino, Antonella Fadda, Antonio Vargiu, Paola Lecis, Luca Demuru.

Nuoro: Ilaria Abis, Giacomo Masala, Daniele Nieddu, Pierluigi Pittalis, Maria Antonietta Sini, Luigia Sotgiu.

Ogliastra: Milvio Piras, Francesca Congiu.

Medio Campidano: Fortunato Benvenuto Ladu, Marta Ladu, Gianluca Marchionni, Ornella Piccioni.

Oristano: Alessio Petretto, Erica Atzei, Antonio Moretti, Giovanna Maira, Antonio Alfio Pirastu, Arianna Pinna.

Carbonia-Iglesias: Maurizio Cerniglia, Anna Maria Era, Roberto Satta, Donatella Erta.

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Cagliari: Giulia, Suella, Alessio Serra, Bruno Michele Aresu, Pasquale di Carlo, Gianluca Cogoni, Maria Giovanna Congiu, Gianmarco Fois, Sara Mandis, Cecilia Melis, Pierluigi Mulini, Piero Mura, Alessio Orani, Alessio Pani, Emanuela Paschino, Giorgio Pilleri, Anna Elisabetta Pisanu, Maria Angela Porceddu, Veronica Ruggeri, Alessandra Sanna, Maria Giuseppa Sechi.

Nuoro: Lucia Brocca, Francesco Maggi, Tonirosa Brotzu, Mario Meloni, Rossana Piredda, Antonio Satta.

Oristano: Alessia Spahiu, Mafia Vincenza Dolores Sanna, Elisa Contu, Gianfranco Tocco, Sergio Cogato, Salvatore Giuseppe Melis.

Sassari: Simona Cherchi, Gabriele Dessì, Pietrina Chessa, Andrea Lai, Carmela Manca, Silvio Keivan Nemati Fard, Massimo Masia.

Olbia-Tempio: Giampiero Cannas, Assunta Pisanu, Michele Carta, Beatrice Satta.

Carbonia-Iglesias: Lorena Maria Borghero, Giampiero Antonio Dore, Elisabetta Sanna, Alessandro Serra.

Medio Campidano: Mariano Corrado Careddu, Maria Cristina Ibba, Michela Onnis, Efisio Plantas.

Ogliastra: Francesco Angelo Cabiddu, Emanuela Deiana.

Per il Governatore Alessandra Todde:

PARTITO DEMOCRATICO

Cagliari: Piero Comandini, Giancarlo Alba, Anna Maria Busia, Anna Maria Dessì, Delia Fenu, Andrea Frailis, Matteo Lecis Cocco Ortu, Fabrizio Salvatore Marcello, Grazia Lucia Marras, Maria Efisia Mascia, Salvatore Mattana, Salvatore Montisci, Michela Mura, Chiara Pili, Valter Piscedda, Mauro Pistis, Ornella Porcedda, Maria Barbara Pusceddu, Camilla Soru, Josto Zedda.

Carbonia-Iglesias: Elisabetta di Bernardo, Francesco Melis, Alessandro Pilurzu, Simona Zanda.

Medio Campidano: Gianluigi Piano noto Gigi, Alessandra Piredda, Giorgia Tatti, Mirko Vacca.

Oristano: Sofia Irene Demartis, Gianbattista Ledda, Maurizio Malloci, Monica Rosaria Pais, Roberta Pili, Antonio Solinas.

Nuoro: Roberto Deriu, Claudia Fadda, Raffaele Marras, Francesca Mesina, Luca Pirisi, Claudia Terebinto.

Ogliastra: Salvatore Corrias, Marzia Mameli.

Olbia-Tempio: Tiziana Cirotto, Emiliano Deiana, Claudia Filippeddu, Fabio Fresi, Giuseppe Meloni, Ivana Russu.

Sassari: Aldo Addis, Paolo Bellotti, Pietro Giuseppe Canu, Maria Francesca Fantato, Simona Fois, Carla Fundoni, Anna Maria Manca, Patrizia Mercuri, Anna Paola Rubattu, Antonio Sau, Antonio Spano, Pietro Zirattu.

MOVIMENTO 5 STELLE

Cagliari: Michele Ciusa, Francesca Pubusa, Franciscu Sedda, Gianluca MAndas, Antonella Congiu, Lucio Congiu, Mauro Congia, Rita Matta, Gianluca Cannas, Anna Sulis, Stefania Lai, Graziella Pisu, Enrico Melis noto Rezetta, Daniela Delitala, Ivano Argiolas, Annalisa Atzori, Maurizio Sorrentino, Rossana Sassu, Ugo Dall’Ora, Alessia Cocco.

Nuoro: Annalisa Canova, Anna Cicalò, Gian Domenico Cugusi, Stefano Lobina, Lara Serra, Giovanni Edmondo Uda.

Oristano: Alessandro Solinas, Elena Chessa, Giuseppe Stefano Giovanni Cuccu, Devid Deidda, Emanuela Pes, Daniela Zare.

Sassari: Desirè Manca, Fabio Madadu, Angelica Russotto, Michele Falcio, Michela Arancino, Roberto Ferrara, Dadina Lorena Sassu, Giovanni Antonio Sanna, Antonia Demelas, Donato Forcillo, Vanna Pina Delogu, Marcello Cherchi.

Olbia-Tempio: Roberto Li Gioi, Anna Maria Langiu, Vincenzo Bisulcò, Manlio Cossu, Manuela Brandanu.

Carbonia-Iglesias: Gian Luca Lai, Marina Gaias, Cesare Canavera, Paola Massidda.

Medio Campidano: Emanuele Matta, Paola Mulas, Antonio D’Auria, Marisa Ortu.

Ogliastra: Marina Buttau, Gianluca Congiu.

UNITI PER ALESSANDRA TODDE

Cagliari: Laura Caddeo, Giovanni Dore, Luisia Giua Marassi, Giacomo Porcu, Elisabetta Manella, Giuseppe Frau, Romina Angius, Roberto Giuseppe Cannarella, Michela Farina, Bernardino Deiana, Rosalina Locci, Marcello Farigu, Amelia Monti, Lorenzo Giuseppe Guerrieri, Antonio Lai noto Antonello, Antonella Murtas, Antonio Pani noto Tonio, Tiziana Pisu, Giorgio Pitzalis, Tiziana Sassu.

Nuoro: Sebastian Cocco, Rosa Manu, Mariaelena Motzo, Lorenzo Pau, Giovanni Pisanu, Antonella Bassu.

Oristano: Carlo Solinas, Antonio Farina, Maria Gioia Spano, Angela Iolanda Floris.

Sassari: Valdo Di Nolfo, Davide Golosio, Antonella Chessa, Paola Fontecchio, Cristina Monni, Maria Francesca Salaris, Samuela Cao, Enrico Martini, Alessandro Taberlet, Gabriele Mallei.

Olbia-Tempio: Luigi Maurizio Russo, Silvia Spano, Matteo Paulis, Giuseppa Rosaria Floris.

Carbonia-Iglesias: Bruno Usai, Elena Murroni, Giangiacomo Aru, Manuela Picciau.

Medio Campidano: Alessandro Grasso, Laura Salis, Ignazio Aresti, Maria Grazia Loru.

Ogliastra: Andrea Pinna, Gisella Rubiu.

PROGRESSISTI

Cagliari: Francesco Agus, Lucia Casu, Alessio Alias, Amelia Laura Antonietta Enna, Marco Atzori, Enrica Ledda, Francesco Dessì, Sara Loddo, Nicola Farci, Elisabetta Milia, Alessandro Meriai, Susanna Montaldo, Massimiliano Salis, Giorgia Porcu, Ignazio Tolu, Anna Puddu, Ruben Tremulo, Anna Maria Schirru, Giuseppe Verona, Mildred Tacluyan.

Nuoro: Ignazio Piras, Alice Pisanu, Ivan Pintus, Rosa Costanza Raga, Enzo Denti, Ivana Matti.

Oristano: Angela Pulis, Antonio Medde, Shkanely Ramos, Patrick Mannu, Francesca Mereu, Antonio Sanna.

Sassari: Gian Franco Satta, Maria Giovanna Campus, Giovanni Dessole, Simona Fiori, Francesco Paolo Dore, Maria Grazia Manca, Davide Giordano, Maria Angela Marras, Salvatore Nieddu noto Ore, Speranza Immacolata Piredda, Antonio Ruiu, Marcella Spanu.

Olbia-Tempio: Italo Careddu, Silvia Dessous, Salvatore Pinna, Monica Dettori.

Carbonia-Iglesias: Federica Siddi, Rolando Marroccu, Valentina Fois, Luciano Uras.

Medio Campidano: Maura Boi, Nicola Muscas, Carla Melis, Federico Capra.

Ogliastra: Daniela Profumo, Fabrizio Gaviano.

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-SARDI IN EUROPA

Cagliari: Rita Adamo, Walter Basoli, Enrica Cacceddu, Lorenzo Cozzolino, Monica Cappai, Claudio Cugusi, Federica Carboni, Diego Deplano, Diana Musio, Mattia Giacomini, Isabella Pinna, Gabriele Marini, Loredana Pintus, Bruno Picciau, Claudia Rizzo, Andrea Secci, Chiara Runchina, Davide Usai, Antonella Soddu, Antonio Vargiu.

Nuoro: Martina Dal, Patrizia Carbone, Martino Manu, Loredana Fiori, Gino Goddi, Salvatore Zizi.

Oristano: Luca Orrù, Monica Solinas, Marco Camusso, Antonella Fadda, Alessandro Fattaccio, Maria Giovanna Arba.

Sassari: Gian Mario Salis, Monica Puledda, Agostino Dedola, Daniela Gabriella Fadda, Giuseppe Vittorio Niedda, Wioletta Irena Naczk, Roberto Carrus, Vannina Solinas, Lorenzo Gervasi, Simona Sanna, Maria Antonietta Pazzola, Roberto Desini.

Olbia-Tempio: Arrigo Delaria, Luisella Maccioni, Luca Fischetti, Maria Giovanna Masia.

Carbonia-Iglesias: Antonella Carrus, Gian Paolo Casula, Francesca Gravellu, Torello Massa.

Medio Campidano: Agostino Pilia, Maria Laura Aria, Annamaria Steri, Raimondo Ibba.

Ogliastra: Beniamino Lai, Valentina Deiana.

ALLEANZA VERDI SINISTRA

Cagliari: Carolina Andrea Brandan, Desdemona Caredda, Antonio Concu noto Lello, Francesca Corda, Raimondo Deiana, Sandro Dessì, Alessandro Gallo, Eugenio Lai, Marco Meloni, Enrico Salvatore Murgia, Luisa Murru, Alessandra Erika Obinu, Maria Laura Orrù, Eleonora Puddu, Maria Tiziana Putzolu, Rosina Randazzo, Andrea Scano, Corrado Sorrentino, Maria Simona Stara, Walter Canavese.

Nuoro: Gianluca Atzori, Giulia Corda, Giuseppe Marco Dessena, Mariangela Medda, Attilio Mura, Daniela Serra.

Oristano: Francesco Federico, Diego Loi, Maria Sebastiana Moro, Serafino Pischedda, Vitalia Zucca, Giusy Steri.

Sassari: Alessandra Casu, Anna Cherchi, Daniele Cocco, Gavino Dura, Eliana Vincenza Fisai, Maria Amelia Mulos, Laura Ortu, Renzo Petretto, Antonio Più, Alessia Serra, Giovanni Luigi Testoni, Gavino Usai.

Olbia-Tempio: Nicola Comerci, Simonetta Melis, Paride Pileri, Mina Saccardo, Nanni Campus, Sonia Martinelli.

Carbonia-Iglesias: Anna Maria Cossu, Bruno Giuseppe Aldo Cossu, Anna Maria Romano, Christian Mei.

Medio Campidano: Matteo Castangia, Alessandra Manca, Lucia Matta, Adriano Muscas.

Ogliastra: Mariolino Setti, valentina Murru.

DEMOS

Cagliari: Monica Aramu, Silvano Beato, Marina Del Zompo, Daniele Cocco, Maria Antonietta Demurtas, Paolo Matta, Serena Fazio, Alessandro Marci, Patrizia Garau, Paolo Meloni, Chiarella Meloni, Oscar Piano, Marilena Mereu, Erino Poli, Alessandra Napoleone, Roberto Sanna.

Nuoro: Andrea Sanna, Martina Locci, Franca Pischedda, Francesco Serrao.

Oristano: Margherita Angioni, Francesco Carta, Doris Else Hegmanns, Cesario Portas.

Sassari: Mario Arca, Michela Gherrino, Paolo Ajello, Maria Grazia Sias, Oreste Molino, Silvia Zuddas, Massimo Accascio, Paola Meloni.

Carbonia-Iglesias: Elisabetta Rossu, Oscar Matteo Salis, Annalisa Puggioni, Marco Serafini.

Medio Campidano: Dimitri Pibiri, Valentina Carta.

Ogliastra: Paola Cucca, Francesco Portas.

FORTZA PARIS

Cagliari: Nicoletta Auriemma, Carla Cuccu, Valentina Figus, Monica Marceddu, Federica Pinna, Veronica Pinna, Noemi Pintori, Anna Pitzalis, Sara Inconis, Pierpaolo Congiu, Silvano Corda, Marco De Natale, Nicola Giuseppe Dessì, Umberto Formicola, Franco Latti, Federico Orgiana, Giuseppe Serpi Onano, Alessio Troncia.

Nuoro: Denise Chiari, Rosa Flore, Massimo Moreddu, Salvatore Nioi.

Oristano: Luciana Cancella, Valentina Pilliu, Luciano Cadeddu, Bruno Piras.

Sassari: Giovanni Porcheddu, Pierangela Carboni, Antonello Secchi, Eugenia Sini, Gian Nicola Luciano, Maria Barbara Piga, Pier Giovanni Cannas, Sonia Piana, Raffaele Caria, Nicolina Cossu.

Olbia-Tempio: Cornelia Winkler, Marina Cannas, Angelo Marini, Mario Vittorio Muru.

Carbonia-Iglesias: Stefania Lobina, Maria Antonietta Puddu, Gianfranco Accocci, Lorenzo Vasile.

Medio Campidano: Sergio Cusino, Ignazio Lai, Ersilia Simula, Giorgia Senis.

Ogliastra: Mirella Depau, Mario Ligas.

ORIZZONTE COMUNE

Cagliari: Anna Maria Atzeri, Angelica Baldus, Alessandro Bordigoni, Isabella Carta, Marzia Cilloccu, Enrica Cugis, Luca Deidda, Valerio Doa, Claudia Fornea, Enrico Lai, Raimondo Mandis, Carla Medau, Simone Mereu, Debora Monteverde, Laura Murgia, Stefano Piano, Rossana Podi, Sandro Porcu, Giorgio Puddu, Alex Sanna.

Nuoro: Evangelino Giovanni Chessa, Valentina Maria Antonietta Contini, Gianfranco Oggiano, Maria Chiara Ruzzu.

Oristano: Salvatore Cau, Gavina Dettori, Maria Cristina Manca, Franco Vellio Melas, Iole Paglierino, Gianfranco Secci.

Sassari: Sandra Biasimo, Franco Cuccureddu, Franco Era, Maria Grazia Falchi, Andrea Ledda, Claudia Maguledda, Giovanni Montesu, Pina Mulas, Sebastiano Costantino Simone Sassu, Maria Lucia Tirotto, Gian Simona Tortu, Alberto Tosini.

Olbia-Tempio: Romina Andrea Asara, Mario Bua, Pietro Matteo Calzedda, Stefano Cossu, Antonella Mattei, Giulia Stangoni.

Carbonia-Iglesias: Claudia Carcassona, Maria Teresa Concas, Mariano Alberto Fois, Ignazio Marras.

Medio Campidano: Daniela Deidda, Andrea Fenu, Sergio Murgia, Federica Collu.

Ogliastra: Massimo Cannas, Chiara Schiavone.

SINISTRA FUTURA

Cagliari: Lucia Baiocchi, Silvia Broi, Paola Casula, Andrea Dettori, Sergio Fadda, Gabriella Lanero, Valeria Ledda, Francesca Loriga, Consolata Melis, Roberto Mirasola, Francesco Nonnis, Ottavio Olita, Aurelia Orrù, Maria Germana Antonia Orrù, Pietro Pani, Alessio Piras, Giovanni Giulio Pala, Mariangela Pedditzi, Samuele Piddiu, Lanfranco Puddu.

Medio Campidano: Alice Bandino, Antonio Serra, Angela Antonia Puggioni, Francesco Lisci.

Sassari: Maria Cristina Faedda, Erica Floris, Maria Grazia Giordo, Maria Giovanna Nieddu, Margherita Puledda, Antonia Maria Vargiu, Marco Bodano, Salvatore Corveddu, Pasquale Lubinu, Nicola Puggioni, Domenico Serra, Carlo Spanu.

Nuoro: Domenico Cabula, Stefania Goddi, Sebastiano Floris, Federica Loche, Joseph Grassa, Elisa Macrì.

Oristano: Maria Delogu, Giuseppino Canu, Sebastiana Floris, Alberto Marceddu, Sonia Floris, Paolo Marras.

Ogliastra: Nicola Murru, Irene Crobu.

Carbonia-Iglesias: Ilaria Portas, Francesca Pili, Gianluca Tocco, Luca Pizzuto.

Olbia-Tempio: Daniela Albina Pilia, Edelia Farias Valle nota Velia, Alessandra Cherchi, Antonio Addis, Paolo Serra, Giovanni Maria Addis noto Gianni.