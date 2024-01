“Basta con Commissioni senza esito, mancano ancora le risposte”

ALGHERO – E’ passata più di una settimana dall’ultima commissione consiliare che

ha trattato il tema del costo dell’autobotte per il conferimento

dell’acqua potabile ai residenti dell’agro e ancora non si sono visti

sviluppi significativi e gli impegni presi In commissione non sono stati

mantenuti.

Tenuto conto che ad oggi non ci è stato consegnato neanche il verbale

della commissione ( verbale che in tutte le altre occasioni ) veniva

fatto pervenire ai commissari nelle sucessive 24 ore questa.volta una

settimana non è bastata, inoltre non si sono visti ancora I conti

dettagliati del costo dell’autobotte ( tabella costi che ci doveva far

avere il dirigente incaricato) infine non si sa niente dell’incontro con

abbanoa per capire Il costo dell’acqua alla fonte.

Abbiamo ragione di credere che si vogliono allungare I tempi senza dare

una soluzione al problema per cui sollecitiamo il presidente della

commissione ambiente a farsi carico degli impegni presi in commissione

dai dirigenti e da chi doveva a stretto giro di posta dare le dovute

delucidazioni”.

Capogruppo PD Alghero, Mimmo Pirisi