E’ della giovane star del Cap d’Any Lazza l’album più venduto nel 2022

ALGHERO – E’ Sirio di Lazza l’album più venduto del 2022 secondo le classifiche annuali di vendita Top Of The Music by FIMI/GfK (che coprono il periodo dal 31 Dicembre 2021 al 29 Dicembre 2022). Il giovane artista co-protagonista degli eventi musicali del Cap d’Any de l’Alguer ha, dunque, raggiunto questo importante traguardo che lo inserisce tra i nomi più importanti dell’attuale scena pop della musica italiana.

Il podio degli album è completato da Taxi driver di Rkomi, l’album più venduto del 2021, altro nome protagonista del cartellone della scorsa estate degli eventi musicali sempre ad Alghero, e da Blu Celeste di Blanco, star del capodanno cagliaritano. La chart dei Singoli vede al secondo posto Shakerando di Rhove e in terza posizione Dove si balla di Dargen D’Amico. Foto di Lazza del 30 dicembre ad Alghero (di Mauro Madau)