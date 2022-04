Droga, 70enne ricercato doveva scontare 5 anni: arrestato

ALGHERO – Il 10 marzo 2022 un cittadino italiano, classe 1950, è stato condannato in via definitiva a 9 anni di reclusione e 39.000 di multa, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti (cocaina). Dovendo espiare circa 5 anni di pena residua, quando è stato emesso l’ordine di cattura per la carcerazione, il condannato si è reso irreperibile nel territorio italiano. Le ricerche sono state ampliate in ambito europeo e l’Autorità Giudiziaria ha emesso il mandato d’arresto europeo, a seguito di irreperibilità. La fuga dell’uomo è durata 20 giorni. Infatti la sera del 31 marzo c.a. ad attenderlo a Porto Torres, allo sbarco della motonave proveniente da Barcellona, c’erano i poliziotti del Commissariato di Alghero unitamente alla Squadra Mobile

della Questura di Sassari. Sul posto gli è stato notificato l’ordine di carcerazione e di conseguenza è stato trasferito nel carcere di Sassari-Bancali ove dovrà espiare la pena residua.