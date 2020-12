Dpcm Natale, ecco la sintesi

ALGHERO – Nuovo Dpcm del Governo formato da Pd, Sinistra e Cinque Stelle e guidato da Conte in vigore da oggi. In attesa di pubblicazione del testo definitivo, ecco in sintesi i passaggi più importanti, a seguito della conferenza stampa del Presidente Conte: Spostamenti: Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). È sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Seconde case: Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio il divieto vale anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio. Shopping: I negozi e i centri commerciali potranno restare aperti fino alle 21. Centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi , a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; Coprifuoco: Confermato il coprifuoco per tutto il periodo di validità del Dpcm alle 22 fino alle 5, compresi i giorni di festa a Natale e il 6 gennaio. A Capodanno il coprifuoco durerà fino alle 7 del mattino. Rientri dall’estero: Scatta la quarantena obbligatoria per chiunque torni in Italia dall’estero dal 21 dicembre. Scuole: Ritorno in classe anche per le superiori dal 7 gennaio con didattica in presenza al 75%; Cene: Sarà fortemente raccomandato di organizzare le cene in casa con i parenti stretti, possibilmente solo tra quelli già conviventi. Ristoranti aperti a pranzo il 25, 26 e Capodanno. Mentre resta in quattro il numero degli occupanti un tavolo. Vacanze sulla neve: Gli impianti da sci riapriranno il 7 gennaio