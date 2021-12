Donne vittime di violenza, avviso su reddito di libertà

ALGHERO – Fino al 20 dicembre è possibile presentare istanza per ottenere il contributo “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza e finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/figlie minori. L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alghero ha pubblicato l’avviso che ottempera al D.P.C.M del 17 dicembre 2020, con l’erogazione di un intervento economico stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite concesso in un’unica soluzione per un massimo di dodici mesi.

“È un intervento importante – specifica l’Assessore ai servizi Sociali Maria Grazia Salaris – perché interviene a favore delle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, i cui casi, specialmente nel periodo delle chiusure dovute alla pandemia, sono aumentati”. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al bando sono attestabili mediante il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presente sul sito istituzionale del Comune di Alghero, unitamente a tutta la documentazione utile, al seguente link https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/Avviso-Pubblico-Reddito-di-Liberta/