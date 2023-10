Domenica 15 ottobre c’è l’Alguer Family Sport | video

ALGHERO – Domenica 15 ottobre l’area sportiva di Maria Pia si colorerà di sport, musica e divertimento per l’evento di divulgazione sportiva più atteso dell’anno. Sarà allestito un grande Villaggio che resterà aperto dalle 9 per accogliere le famiglie che vorranno conoscere le attività che le associazioni sportive proporranno durante la giornata, compreso lo splendido momento di presentazione sul palco appositamente allestito. Maria Pia si trasformerà nella capitale cittadina dello sport e gli spazi saranno liberamente fruibili in piena sicurezza e tranquillità grazie all’isola pedonale che per l’occasione verrà estesa su tutta l’area. Dalle ore 11 alle 18 il Trenino Catalano sarà a disposizione dei fruitori del Parco e degli impianti con transiti ogni 20 minuti dall’area Parcheggio fianco Chalet, e presso l’Area parcheggi fianco Hotel Oasis.

L’Alguer Family Sport è possibile grazie al contributo del Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Assessorato allo Sport del Comune di Alghero e l’indispensabile sostegno e coinvolgimento delle associazioni sportive di Alghero. Più di 25 quelle che hanno già aderito all’evento e presenteranno le proprie attività. Per tutte, c’è comunque la possibilità di partecipare inviando una mail a ufficiopolitichefamiglia@comune.alghero.ss.it con il nome dell’associazione, nome del delegato e riferimento telefonico. Questa mattina a Porta Terra la presentazione ufficiale dell’evento alla presenza dei referenti delle associazioni sportive coinvolte, del sindaco di Alghero, Mario Conoci con l’assessora alle Politiche Familiari e allo Sport, Maria Grazia Salaris, ed i responsabili di Meet Sardinya Opificio di eventi che coordina le attività.