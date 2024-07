Disservizi Moby Sardegna, dalla Regione massima attenzione

CAGLIARI – Si è tenuto questa mattina un vertice straordinario tra l’assessorato regionale dei Trasporti e la Moby. La compagnia di navigazione era stata convocata dall’assessore Barbara Manca per il perdurare dei disservizi sulla tratta marittima Bonifacio – Santa Teresa di Gallura, che collega Sardegna e Corsica, nonostante vi fossero state rassicurazioni di ripresa del servizio entro metà luglio, più volte rappresentate all’assessorato da parte dell’armatore.

“Moby ci ha comunicato che è al lavoro per risolvere i problemi tecnici che hanno tenuto fermo il traghetto Giraglia, incaricato di servire questa tratta, e che entro l’inizio della settimana prossima ripristinerà il collegamento – ha annunciato l’assessora Barbara Manca -. Ci auguriamo che questa volta la previsione venga rispettata”.

“Grazie al piano congiunto predisposto e siglato dalla Regione con le compagnie di navigazione Moby e Ichnusa Lines – prosegue l’assessore – è stato garantito lo svolgimento del servizio minimo, seppur con non pochi disagi causati in primo luogo dall’assenza della Giraglia e, successivamente, dalla mancata presa di servizio del traghetto sostitutivo Bastìa. Cogliamo l’occasione di ringraziare Ichnusa Lines per aver garantito i collegamenti in queste settimane difficili”.

“Deve essere chiaro che la Regione non accetterà ulteriori problematiche e inconvenienti una volta ripristinato il servizio previsto – ammonisce l’esponente della Giunta Todde -. A tal proposito abbiamo appreso con favore, da parte della stessa Moby, l’intenzione di mettere in servizio nel 2025 una nave più grande e moderna”.

“Passeggeri e autotrasportatori hanno subìto fin troppi disagi in queste settimane – puntualizza e conclude Barbara Manca -. Il collegamento in questione è troppo importante e strategico, soprattutto nella stagione estiva, ed è per questo che all’inizio della prossima settimana ne parleremo con l’assessorato dei Trasporti della Corsica, con cui è previsto un vertice ad Ajaccio. Serve uno sforzo congiunto per assicurare collegamenti di qualità tra le due isole”.