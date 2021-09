DifferenziAMOAlghero: la tua città sostenibile…è social

ALGHERO – DifferenziAMOAlghero è uno spazio social dedicato al servizio di Raccolta Differenziata del Comune di Alghero: una Pagina Facebook e un Account Instagram, importanti canali di comunicazione e confronto tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini sui temi dell’ecologia e della gestione dei rifiuti. Attraverso i Social, infatti, oggi è possibile affiancare e rafforzare l’efficacia dei più classici canali di dialogo già messi in atto, raggiungendo anche le fasce di popolazione più giovane, in maniera sempre più rapida, aperta, interattiva.

#ZeroScuse #ZeroRifiuti, le Regole degli #EcoBox per le attività commerciali o, ancora, #DavveroCiCredi?!: sono solo alcune delle “rubriche” tematiche sviluppate nei due profili ufficiali al fine di informare gli utenti sugli strumenti e i servizi messi in campo dal Comune di Alghero e dalla Ciclat Trasporti Ambiente per una gestione dei rifiuti urbani sempre più virtuosa e in linea con gli obbiettivi prefissati, nonché di sensibilizzare i cittadini con contenuti legati ai temi della sostenibilità ambientale e dell’ecologia, mai attuali come oggi nella loro urgenza!

Segui DifferenziAMOAlghero su Facebook e Instagram!