Dialogo sui servizi della salute mentale: il convegno della Asl di Sassari

SASSARI – “Pratiche e procedure per un cambiamento

possibile. Dialoghi su salute mentale e territorio”: è questo il tema

del convegno organizzato dalla Asl di Sassari che intende fare chiarezza

sui servizi che la salute mentale territoriale può mettere a

disposizione della popolazione e confrontarsi con gli altri servizi che

si occupano della gestione dei pazienti fragili, come le Forze

dell’Ordine e il Tribunale.

Il Convegno, in programma venerdì 30 giugno 2023, nella sala Convegni

della Camera di Commercio, in via Roma 74, a Sassari, “intende

effettuare una riflessione condivisa sulla gestione delle persone con

comportamenti legati prevalentemente ad abuso di sostanze e

riconducibili a psicopatia o a disturbo antisociale di personalità per

le quali sarebbe appropriato non un trattamento psichiatrico ma un

contenimento esterno della condotta”, spiega Vito La Spina, Direttore

sanitario della Asl di Sassari e organizzatore del convegno. “I manicomi

sono stati soppressi dalla Legge 180/1978 e gli ospedali psichiatrici

giudiziari dalla Legge 81/2014; le attuali strutture residenziali

psichiatriche hanno solo finalità riabilitative e non custodialistiche,

mentre le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza hanno

liste d’attesa lunghissime. Questo comporta, sempre più spesso, una

delega ai servizi territoriali di salute mentale di funzioni

custodialistiche e di controllo e sicurezza sociale che spetterebbero ad

altri e che non di rado mettono a repentaglio l’incolumità degli

psichiatri, degli psicologi e delle équipe che li affiancano, come pure

dei pazienti psichiatrici più fragili”, aggiunge La Spina.

Durante la giornata si discuterà dell’Atto aziendale della Asl di

Sassari e dell’attenzione posta sul tema della salute mentale sul

territorio; della rilevanza giuridica delle malattie mentale;

dell’attività dell’Ufficio per le Esecuzione Penale Esterna (UEPE); e

della Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di

Cagliari.

All’incontro è prevista la partecipazione dell’Assessore alla Sanità

Carlo Doria, del Presidente dell’Ordine dei Medici di Sassari, Nicola

Addis, del Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi e del

Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Sassari, Antonio Pietro

Spanu.