Depuratore, riuso acque reflue: “Rinnovo Piano di gestione, meno male”

ALGHERO – “Un sospiro di sollievo la notizia che entro 15 giorni probabilmente a

metà luglio verrà aggiornato e poi approvanto il nuovo piano di

gestione per l’utilizzo dei reflui in agricoltura , piano scaduto da

qualche giorno che attendeva un rinnovo dal 2020 e che per mesi la

Dirigenza del Consorzio di Bonifica sollecitava gli Enti preposti

Regione in primis ad attivarsi per il rinnovo, rinnovo fondamentale per

dare sicurezza a chi in primis distribuisce i reflui in agricoltura (

Consorzio di Bonifica ) ma ( e questa è la cosa più importante ) da

garanzie di utilizzo sicuro a chi usufruisce dell’acqua miscelata con i

reflui nelle campagne della Nurra, utilizzo e bene ricordare sta

contribuendo a dare sostentamento economico alle aziende agricole in

questi ultimi anni garantendo continuità produttiva in un periodo

particolarmente sicitoso per la nostra isola tenendo conto che i due

milioni di metri cubi utilizzati all’anno sono indispensabili per una

normale stagione estiva e senza di essi sicuramente ci saremo trovati

alla stregua delle regioni del Nord dove da tempo stanno vivendo un

periodo di siccita, quindi una buona notizia per gli utilizzatori (

preoccupati dopo aver letto dello stop forzato ma necessario ) e un

sospiro di sollievo anche per il nostro mare che rischiava e rischia

ancora di trovarsi tra qualche giorno il fenomeno della marea gialla di

nuovo nelle sue rive , vedremo nei prossimi giorni, ma il dato rilevante

a nostro avviso oggi è l’accelerazione della procedura per aggiornare il

protocollo d’intesa e aver messo da parte del Consorzio di Bonifica il

tema della sicurezza delle nostre campagne dal punto di vista ambientale

e di sicurezza del suolo davanti a tutto e a tutti”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD