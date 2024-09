Devastante incidente all’Alghero Scala Piccada, Fazzino operato | video

ALGHERO – Attimi di paura oggi durante la Alghero – Scala Piccada. Nella seconda manche delle prove del sabato, Luigi Fazzino, pilota 25enne di Siracusa, è andato a impattare in maniera devastante e a tutta velocità il costone roccioso a pochi decine di metri dall’arrivo. Una serpetina sempre insidiosa che ha visto la sua Osella toccare il guard rail e poi perdere il controllo e andare a sbattere fuori dalla carreggiata. L’auto, talmente era la velocità, si è sollevata andando a compiere una sorta di piroetta, sballottando Fazzino da una parte all’altra, fino ad atterrare quasi completamente distrutta.

Stewart e pubblico là vicino hanno da subito compreso la gravità dell’incidente. Giunti i soccorsi si è compreso della necessità di un ulteriore supporto, oltre il personale sanitario presente. Per questo è arrivato anche l’elicottero per trasportare il pilota all’ospedale di Sassari. Qui, seppur non in pericolo di vita, pare sia stato sottoposto ad una operazione riguardo la condizione della schiena. La gara, a seguito dell’incidente, ha subito un rallentamento rispetto la chiusura della seconda manche di prove che ha visto tra i più veloci Caruso, DeGasperi, Cabissa e, fino all’incidente, anche proprio lo stesso Fazzino.

