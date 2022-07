Destra conociana nel caos, continue sfiducie: dimissioni”

ALGHERO – “Maggioranza nel caos, salta anche la Commissione Ambiente. Dopo la commissione bilancio andata deserta ieri, oggi si replica con la commissione Ambiente convocata per approvare il regolamento dell’Area Marina protetta e che invece non si tiene perché di nuovo manca il numero legale. La destra conociana, per nulla preoccupata della situazione desolante in cui sta presentando la città ai visitatori (gli algheresi sono rassegnati da tempo…), infatti, piuttosto che mettersi al lavoro, continua a bisticciare. Vista anche oggi l’assenza del gruppo di Fratelli d’Italia e visto il caldo torrido, siamo quasi un po’ invidiosi dell’assessore Cocco, che si prepara a tornare in freezer. Un sindaco serio, infatti, davanti a continue dichiarazioni di sfiducia della sua maggioranza, avrebbe già presentato le sue dimissioni, ma, conoscendo Conoci, il massimo che ci si può aspettare è la solita pagliacciata del congelamento degli assessori”.

Per Alghero, Futuro Comune e Sinistra in Comune e PD