Deidda (Fdi), “massima attenzione per l’Aaeroporto di Alghero”. Si attendono interventi

ROMA – “Siamo tutti ben consapevoli dell’importanza dell’aeroporto di Alghero ed è per questo che all’indomani dell’esito del bando, è stato organizzato un incontro tra il sottoscritto, Presidente della Commissione Trasporti, l’Assessore Regionale sardo dei Trasporti e il ViceMinistro Galeazzo Bignami, che ha le deleghe per il settore Aereo, focalizzati sulle soluzioni per affrontare l’emergenza ma anche il futuro dell’aeroporto di Alghero, ricordando le competenze esclusive della Regione Sardegna e di chi gestisce lo stesso aeroporto, ricorda Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati

“L’aeroporto di Alghero è stato l’oggetto di un tavolo tecnico tra le più alte istituzioni del settore, Ministero, Enac, Rappresentanza in Ue e Regione, è stato oggetto dell’interesse nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente dell’Enac ed è oggetto della procedura negoziata avviata dalla Regione per la quale Ita e le altre compagnie mostreranno o meno la propria disponibilità, ricordando che non ci sono più Alitalia e Meridiana e le compagnie non possono andare in perdita” continua Deidda “inoltre abbiamo suggerito altre soluzioni per differenziare l’offerta e aprire nuove rotte nazionali”

“La Commissione Trasporti della Camera sta per iniziare l’indagine conoscitiva sulla continuità territoriale aerea, chiamando in Commissione, Compagnie, Università, Enti Locali, Associazioni di Categoria, Sindacati, società di gestione, per affrontare insieme i cambiamenti del mercato del settore aereo e il sacrosanto diritto di continuità territoriale sul territorio nazionale dei cittadini.

Le necessità dell’aeroporto di Alghero sono all’attenzione di Unione Europea, Governo, Parlamento, Regione, Provincia, compagnie. Ricordo, inoltre, che i parlamentari, di giovedì, sono impegnati nelle Aule di Camera e Senato e nelle commissioni Parlamentari”