La Nemapress nella giornata di Dante

ALGHERO – Secondo la tradizione Dante iniziò il suo viaggio ultraterreno con la discesa agli Inferi, il 25 marzo 1300, quando si trovava “nel mezzo del cammin di nostra vita”. Questa data è stata scelta dal Ministero della Cultura per celebrare l’inizio ufficiale delle celebrazioni del 700esimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta. Maratone televisive, conferenze via web, libri, mostre. Tutto su Dante. Sotto il titolo di Dantedì. Anticipando l’importantissima ricorrenza che vedrà coinvolta la cultura italiana almeno per tutto il 2021, la Nemapress edizioni ha pubblicato fin dal 2020 due volumi sull’opera più importante del grande poeta.

Il libro di Elvia Franco “Dante, nostro contemporaneo. I Canti dell’Inferno” (collana Saggi, novembre 2020, pagg. 151, € 15,00). Nel mare magnum dei libri su Dante in particolare sulle interpretazioni e spiegazioni della Divina Commedia, molto rare sono le firme femminili quasi che il mondo dantesco possa essere analizzato soltanto dalla cultura maschile; pertanto ancora più importante è l’opera di Elvia Franco, docente friuliana, che propone sui Canti dell’Inferno il primo dei tre volumi sulla Commedia. Il libro gode della prefazione di Rossana Becarelli, antropologa e filosofa della scienza.

Il libro di Gaetano Stea “Conversazioni sulla Divina Commedia di Dante” (collana Saggi, novembre 2020, pagg.108, € 12,00), raccoglie alcune tra le conferenze che Gaetano Stea ha tenuto anche presso l’università di Bari e all’interno del laboratorio intitolato “Le settimane di musica e filosofia”.

Il volume che gode di una prefazione di Pierfranco Bruni, vicepresidente del Sindacato libero scrittori italiani, e una postfazione di Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione internazionale dei critici letterari, presenta pagine approfondite di quattro canti dell’Inferno, quattro del Paradiso e uno del Purgatorio per complessivi nove canti, numero simbolico non a caso scelto per accompagnare il lettore in questa notevole lettura dantesca. Gaetano Stea ed Elvia Franco presentano il loro volume e le motivazioni che li hanno condotti a questo studio, in un Audiovideo curato da Ivan Perella per la Nemapress che sarà pubblicato sul canale YouTube della Nemapress Edizioni a partire dalle ore 9,00 del 25 marzo.