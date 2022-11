Crisi sanità, “solita parata di comunicati e niente di più”

ALGHERO – “Ecco la consueta parata pubblicitaria in difesa della sanità algherese, bene, lodevole, bravi! La sosteniamo. Purtroppo alla necessaria e dovuta protesta per le carenze del costosissimo, ma giustamente pubblico, servizio sanitario regionale non corrispondono provvedimenti che possano tracciare una prospettiva chiara nel breve e medio termine. La carenza di risorse umane e strumentali è cronica, la mancata definizione di un piano per il mantenimento della DEA di primo livello è inaccettabile.

Purtroppo un indirizzo politico ballerino, in preda al caos dei continui cambiamenti e delle scelte spesso illogiche, genera confusione e inefficienza.

Non me ne vogliano gli illustri onorevoli presenti e passati ma, al di là dei proclami pubblici, chi è stato deputato a rappresentare la comunità in questi anni di continuo declino della sanità algherese, non è riuscito ad incidere nelle scelte fatte dalla politica regionale. Politica regionale peraltro ingessata e incapace di dare risposte in tempi decenti. Lo scarso peso dei nostri rappresentanti, non certo per colpa, è dimostrato da come gli investimenti siano stati dirottati in altri territori. Ma anche non volendo guardare fuori dal distretto, i servizi offerti a un bacino di oltre 75 mila utenti stanno peggiorando costantemente da anni.

Tutto questo accade in un sistema sanitario dove la politica ha un peso abnorme e deleterio, la politica si dovrebbe limitare a dare l’indirizzo per il miglior servizio che si può offrire alle persone e non occuparsi esclusivamente di nominare capi e capetti a vari livelli.

Comunque sia, siamo sempre vicini e sosteniamo le manifestazioni pacifiche di protesta per le carenze dei servizi essenziali”.



Movimento 5 Stelle Alghero