Covid, calo contagi e ricoveri. Vaccinazione continua

CAGLIARI – Sono 50.524 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 279 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.113.378 tamponi, per un incremento complessivo di 4.263 test rispetto al dato precedente. Si registrano nove nuovi decessi (1.302 in tutto).

Resta stabile a 350 il numero delle persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 54 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.238 e i guariti sono complessivamente 31.580 (+308). Sul territorio, dei 50.524 casi positivi complessivamente accertati, 12.972 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.695 (+54) nel Sud Sardegna, 4.359 a Oristano, 10.011 (+56) a Nuoro, 15.487 (+79) a Sassari.

Intanto continua la campagna vaccinale in Sardegna. Dopo il personale sanitario, gli over 80 e le persone con patologie (cosi detti cronici o fragili che comprendono malattie cardiocircolotarie, epatiche, fibrosi cistica, hiv, diabete, asma, grande obesità, etc), che possono ancora vaccinarsi, spetta, con lievi differenze tra i vari centri dell’Isola, ai 70enni e poi con l’età inferiori. Come detto, è sempre più necessario accelerare con l’immunizzazione di tutti i sardi al fine di poter riuscire al più presto ad avere riaperture verso la normalità.