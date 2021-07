Cosa non perdersi durante una vacanza ad Alghero

ALGHERO – Alghero è considerata una delle mete turistiche più esclusive della Sardegna, ed attira ogni anno migliaia di visitatori. Nemmeno il Covid sembra aver fermato il flusso di turisti che anche quest’anno hanno deciso di trascorrere le loro vacanze nella città catalana. Alghero ed il suo bellissimo territorio mettono a disposizione dei vacanzieri moltissime opportunità tra mare, storia, cultura ed ovviamente divertimento.

Divertimento e vita notturna

Con l’inizio dell’estate ad Alghero sono tornati a riempirsi i locali ed i pub che animano la Città del Corallo. I turisti hanno tante opportunità per animare le loro serate, che solitamente iniziano in uno dei tanti pub della città, alcuni dei quali si affacciano sul mare regalando una vista panoramica sulla Riviera del Corallo. Alghero è anche una città che è stata baciata dalla fortuna in varie occasioni, il che potrebbe far aumentare i flussi turistici già molto importanti.

Alghero è rinomata anche dal punto di vista enogastronomico. Molti ristoranti figurano nelle migliori guide di ristorazione italiane, e possono vantare chef di fama internazionale in grado di esaltare i prodotti tipici locali. Il vino è uno dei prodotti sardi più venduti oltre i confini dell’isola e tutte le migliori cantine della zona propongono dei percorsi di degustazione assolutamente da non perdere durante una vacanza ad Alghero.

Il mare

Chi scegliere Alghero per il mare ha solo l’imbarazzo della scelta visto che la Riviera del Corallo, della quale la città catalana è la “capitale”, ha molte opzioni da offrire.

Il Lido è la spiaggia più frequentata degli algheresi che sono letteralmente innamorati di questo lungo arenile, che inizia appena a nord del porto. La continuazione del Lido è la Spiaggia di Maria Pia, anch’essa caratterizzata da una finissima spiaggia bianca alle spalle della quale si alza una lussureggiante pineta.

Continuando a seguire la costa algherese verso nord, andando verso Porto Conte, si incontrano due delle spiagge più belle di Alghero: la Spiaggia del Lazzaretto e la Spiaggia delle Bombarde. Entrambe si caratterizzano per una sabbia bianca molto fine e sono incastonate tra le scogliere.

Nella Baia di Porto Conte si affaccia la Spiaggia di Mugoni, un lungo e sottile arenile costeggiato da una bellissima pineta di fronte alla quale prende vita un mare color smeraldo.

Alghero può essere il punto di partenza anche per qualche gita fuori porta, magari per raggiungere Stintino, e la fantastica spiaggia de La Pelosa, che dista meno di un’ora di macchina.

Cultura

Alghero è un vero concentrato di storia e cultura. La città, che nel corso della sua storia è passata dalle mani dei Doria e degli Aragona, ha il suo centro storico racchiuso all’interno delle antiche mura di cinta, dove si sviluppano delle graziose stradine lastricate di mattoni. Dal punto di vista religioso gli edifici più importanti sono la Chiesa del Carmelo e la Cattedrale di Santa Maria, ma è da non perdere anche la bellissima Piazza Civica, sulla quale si affacciano i palazzi più importanti della città. Ad Alghero c’è anche un museo dedicato ad uno degli elementi simbolo della città, il corallo.