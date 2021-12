Coros: lo spettacolo dei cori sardi nel centro storico di Alghero

ALGHERO – Grande emozione e partecipazione per COROS, Canti di Sardegna nel cuore di Alghero, evento che la sera di venerdì 10 dicembre ha animato le piazze del centro storico della città. COROS, iniziativa organizzata dalla Cantina Santa Maria La Palma con il Centro Commerciale Naturale Alghero in Centro e il supporto dell’assessorato alle attività produttive del Comune di Alghero, ha riscosso un buon successo di pubblico e un ottimo riscontro tutti i partecipanti.

Dalle 19.00 alle 20.30 i cori di Baratz Villassunta, Villanova e Logudoro-Usini si sono esibiti in tre differenti piazze del centro storico di Alghero: piazza Civica, la piazzetta accanto alla Chiesa di San Francesco e piazza Sventramento, dando vita a uno spettacolo magico, che ha riscaldato l’ambiente in una fredda serata di dicembre.

L’idea di COROS è stata sviluppata dalla Cantina Santa Maria La Palma, che ha voluto fare un omaggio speciale alla città di Alghero, regalando dei momenti di musica e cultura popolare sarda.

«Abbiamo pensato a questo evento per celebrare la Sardegna e le sue tradizioni, come il canto corale, perché crediamo che la cultura della nostra regione vada sempre valorizzata e promossa», sottolineano dalla cantina. «COROS è un evento che si inserisce all’interno dell’iniziativa Cin Cin al Centro, una serie di appuntamenti che abbiamo sviluppato con il CCN Alghero in Centro per promuovere i prodotti del territorio e il commercio locale, invitando le persone a scegliere i negozi di Alghero per i propri acquisti natalizi. Siamo felici di vedere come le esibizioni dei cori abbiano suscitato tanto gradimento, confidiamo di poter rilanciare sviluppando ancora di più questa iniziativa». «In alto i cori, in alto i cuori», è questa la frase che ha accompagnato COROS, l’evento di canti corali di Sardegna. Una frase di buon auspicio, un augurio per le feste di Natale che cominciano ad entrare nel vivo.