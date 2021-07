Convocato il Consiglio, In-House protagonista

ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria urgente, in prima convocazione, presso i locali della Sala riunioni “Lo Quarter” il giorno mercoledì 7 luglio 2021, alle ore 17.00 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: Approvazione verbali audio delle sedute consiliari del 28 e 30 giugno 2021; Servizi Manutentivi, verde e decoro urbano del Comune di Alghero anni 2021/2024. Affidamento in house providing alla Società partecipata Alghero in House srl; Gestione del Servizio dei parcheggi a pagamento non custodito, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali del Comune di Alghero anno 2021. Affidamento in house providing alla Società partecipata Alghero in House srl.