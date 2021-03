ALGHERO – Nuovo intervento da parte del consigliere comunale di Per Alghero, Pietro Sartore, riguardo la gestione della pandemia a livello locale. Tramite un video, a firma delle forze politiche Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD, punta il dito contro il Sindaco Conoci riguardo la situazione in città di controlli, vaccini e contagi. Di seguito il suo video intervento riguardo le suddette tematiche.