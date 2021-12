Continuità area, Fi: rivedere regole bagaglio

ALGHERO – “Occorre integrare urgentemente le regole del bagaglio imbarcato sui voli della continuità territoriale. Intervenga l’assessore dei trasporti”. Il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero affronta un tema sensibile relativo al bagaglio nei voli in continuità territoriale per Roma e Milano. Con l’assegnazione della continuità territoriale sarda alla compagnia V si è automaticamente perso un servizio estremamente importante per i sardi: chiunque avesse la necessità di volare con un bagaglio in stiva, non può più usufruire del servizio “check through”, cioè la possibilità che il bagaglio imbarcato ad Alghero, possa essere ritirato direttamente a destinazione (esempio a Bari o Catania o Trieste o Parigi o New York). “E’ un servizio estremamente importante per poter acquistare voli in coincidenze sia per destinazioni nazionali sia per quelle internazionali –sottolinea il Gruppo consiliare azzurro-. In questo momento volare da uno dei tre aeroporti sardi con bagaglio in stiva comporta il ritiro del proprio bagaglio a Fiumicino o Linate, l’uscita dall’area sterile e la necessità di rifare il check-in per imbarcare il bagaglio in stiva sul volo successivo. Dovendo quindi rifare la fila all’accettazione e la fila ai controlli di sicurezza, così da potersi recare al gate per l’imbarco sul volo di destinazione.”

Secondo gli esponenti politici di FI quest’operazione, chiaramente, richiede molto tempo e costringe tutti a prendere voli dalla Sardegna con larghissimo anticipo rispetto alla coincidenza del volo di destinazione. Oppure, soluzione ancora più onerosa sotto il profilo dei costi e dei disagi, occorre partire il giorno precedente al volo di destinazione, costringendo i sardi a pernottare sulla penisola per non rischiare di perdere il volo in coincidenza. “Siamo convinti che l’assessore dei trasporti saprà affrontare il tema con sollecitudine, al fine di evitare ai passeggeri sardi disagi e ulteriori costi –chiudono i consiglieri comunali azzurri.”.