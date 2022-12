Contaminabit, nuovo spettacolo di Boboscianel all’Auditorium

SASSARI – Non una ricostruzione storica ma un punto di vista originale per raccontare la peste in Sardegna del 1652 attraverso il gioco buffonesco. “Contaminabit: l’origine del voto alla Madonna”, è il nuovo progetto teatrale dell’associazione culturale Bobòscianèl, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna. Un’opera di prosa originale, in un unico atto, che racconta la peste nera che colpì l’isola a metà del Seicento, e Sassari in particolare, con il suo voto alla Madonna dell’Assunta per liberare la città dalla terribile piaga.

Un omaggio a Sassari e alla sua storia – ogni anno celebrata il 14 agosto con la Festa dei Candelieri, raccontato attraverso la farsa e lo stile buffonesco.

Lo spettacolo, in scena venerdì 16 e sabato 17 dicembre alle 20.30 negli spazi dell’Auditorium provinciale di via Monte Grappa a Sassari, mette in evidenza i limiti e le debolezze degli esseri umani, attraverso il racconto della situazione sociale di allora, la corruzione politica, i limiti della medicina nel tentativo di arginare l’epidemia. Non una ricostruzione fedele del periodo forse più buio della storia di Sassari, ma una personale interpretazione – la sceneggiatura è firmata dall’attore sassarese Daniele Coni – per raccontare una tragedia in pieno stile buffonesco.

Un’ora e quindici di risate amare ma anche di riflessioni profonde, come solo un’opera teatrale è in grado di stimolare, che riesce ad evidenziare le tante analogie con quanto vissuto negli ultimi anni a causa della pandemia, mettendo in luce mancanze politiche, sociali e umane.

Sul palco, ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio nella storia, Laura Calvia, Daniele Coni, Elisa Casula, Maria Elena Cocco, Claudia Casu, Carolina Onnis, Aldo Milia e Alessandro Scaramella. La regia è affidata a Michele Manca attore, autore e regista del gruppo comico “Pino & gli Anticorpi”. Le scene e i costumi sono di Mattia Enna. Contaminabit andrà in scena nelle stesse giornate anche con due matinée dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’inizio dello spettacolo è previsto alle 10. Info e prenotazioni alla libreria Dessì/Mondadori in largo Cavallotti, 17 a Sassari – TEL 0792012098