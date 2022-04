Consorzio Bonifica Nurra: Zirattu, Nonne e Paddeu i più votati

ALGHERO – Domenica nella sede del Consorzio di bonifica della Nurra si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali che amministreranno l’Ente per il quinquennio 2022/2027. Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente e i c9nsorziati più di 3000 aziende aventi diritto al voto hanno potuto esprimere il loro voto , i seggi aperti tutto il giorno hanno visto una buona affluenza di persone nonostante la pandemia e gli altri problemi generali.

Dal risultato del voto non è emersa nessuna sorpresa se non certezze con il grande risultato di Gavino Zirattu presidente uscente e di Mario Nonne entrambi candidati nella fascia degli imprenditori agricoli di una certa dimensione, mentre nella fascia dei piccoli proprietari ha ottenuto un grande risultato Nino Paddeu superando più del 40% dei voti validi in quella fascia.

Ora dopo la conferma dei dati e di tutte le operazioni di voto da parte della Regione verrà convocata l’assemblea degli eletti che nominerà il presidente e il nuovo consiglio di amministrazione.