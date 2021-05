Consiglio (in video), arriva il Bilancio

Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, il giorno lunedì 31 maggio 2021, alle ore 16.00 , e, in prosecuzione di seduta, il giorno martedì 1giugno 2021, alle ore 16.00. La seduta si terrà in videoconferenza, visibile sul canale YouTube del Comune di Alghero, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Addizionale Comunale IRPEF – anno 2021- conferma aliquote; Approvazione del “Programma Biennale per l’Acquisizione dei Servizi e delle Forniture – Annualità 2021/2022”, redatto ai sensi dell’art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016; Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – Piano di Alienazione e Valorizzazione di immobili comunali, ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008 e ss.mm.ii. – Aggiornamento anno 2021. Approvazione; Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021 – art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Approvazione; Adozione programma di ripartizione delle opere relative all’edilizia di culto beneficiarie del 10% dei proventi annui relativi ai contributi di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e alle sanzioni di cui all’art. 19 della l.r. n. 23/1985 – anno 2021; Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in diritto di proprietà o di superfice. Determinazione del prezzo di cessione-concessione per l’anno 2021; Aggiornamento Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023. Approvazione. Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. Approvazione.