“Conoci ha trasformato Porta Terra nel suo ufficio elettorale, sfregio istituzionale”

ALGHERO – In spregio a qualunque norma e alla decenza, Conoci ha trasformato il comune nel suo ufficio elettorale. Porta Terra ridotta a sede elettorale di Fratelli d’Italia e uffici pubblici piegati a interessi elettorali privati e di partito. Questo l’ultimo sfregio del sindaco alle istituzioni che dovrebbe rappresentare.

Quando si incontrano due tra i peggiori sindaci della Sardegna la notizia senz’altro merita di essere trattata. In questo caso però a rendere ancora più mortificante il quadro c’è il fatto che i due abbiano in realtà fatto un incontro da campagna elettorale, essendo entrambi candidati in fuga dalle loro città.

Un incontro elettorale che si sarebbe dovuto svolgere in una qualsiasi sala conferenze, magari pagando un affitto, e che invece il nostro sindaco ha inopportunamente voluto tenere nella sede dell’amministrazione comunale trattata come fosse la sua sede elettorale.

Sui contenuti dell’incontro sarebbe poi utile sapere cosa possono aver progettato di tanto mirabolante i due peggiori sindacati della storia di Alghero e Cagliari”

Per Alghero, Futuro Comune Sinistra in comune e PD