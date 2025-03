Comunità energetiche, prima assemblea a Muros

MUROS – Si terrà giovedì 13 marzo, alle ore 17.30 nell’auditorium “Renato Loria” la prima assemblea pubblica, organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’azienda UCNET, incaricata di effettuare un apposito studio, grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna, per l’ipotesi di realizzazione di una Comunità energetica rinnovabile. Saranno coinvolti i cittadini, le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati che condividono l’idea di potersi dotare di uno strumento valido, che si configura come un’alternativa seria e sostenibile all’utilizzo del combustibile fossile.

Un modello di sostenibilità ambientale che, in questo momento storico, deve sempre più rafforzarsi tra i cittadini, in quanto si configura non solo come un modello virtuoso di benefici energetici ma come un modello sociale e culturale che può creare un vero valore aggiunto alle piccole comunità. Le Comunità Energetiche Rinnovabili, basandosi sul virtuoso principio di condivisione di energia a livello territoriale, costituiscono un modello locale e collaborativo di produzione e consumo dell’energia, capace di agevolare lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dei territori.

All’assemblea parteciperanno Federico Tolu, sindaco di Muros; Ugo Cuncu CEO UCNET, Mauro Cau, responsabile area tecnica comunale e Mauro Gargiulo, presidente di Italia Nostra Sardegna.