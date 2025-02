Comuni Recicloni, a Sassari l’Ecoforum di Legambiente

SASSARI – Ecosostenibilità, rispetto per l’ambiente ed educazione ambientale, rifiuti e raccolta differenziata, futuro e crescita comune e condivisa: questi ed altri ancora i temi protagonisti della VII^ edizione dell’Ecoforum Sardegna 2025, evento organizzato a Sassari da Legambiente e Comuni Ricicloni Sardegna – patrocinato dalla Regione Sardegna e dal Comune di Sassari – in programma lunedì 17 gennaio 2025 a partire dalle ore 9.15 nei rinnovati spazi dell’Ex.Ma. di via Zanfarino nr 62.

Apertura affidata alla relazione introduttiva di Marta Battaglia, presidente Legambiente Sardegna. A seguire spazio al primo macro tema (Verso l’obiettivo 80% e oltre) con dibattito moderato dalla direttrice Legambiente Sardegna Valentina Basciu e interventi di Rosanna Laconi (assessora della Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna), Salvatore Pinna (direttore servizio tutela atmosfera e territorio Regione Sardegna), Stefano Ciafani (presidente nazionale Legambiente), Giuseppe Mascia (sindaco del Comune di Sassari), Francesco Piras (Servizio Igiene Urbana Comune di Nuoro), Maurizio Salvo (Area Rapporti con il territorio CONAI).

Secondo spazio discussione: “I cantieri per l’economia circolare in Sardegna”, modera il responsabile scientifico Legambiente Sardegna Giorgio Querzoli. Interverranno il responsabile rifiuti Legambiente Sardegna Michele Meloni, Franco Mureddu (docente IC “Salvatore Farina – San Giuseppe”), il presidente del Gruppo Esposito Ezio Espositoe il presidente del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese Gianluigi Carta.

In chiusura la presentazione del dossier dedicato – presenta Laura Brambilla, responsabile nazionale Comuni Recicloni – con successive testimonianze portate in dote dai Comuni virtuosi e premiazione. L’evento è organizzato in co progettazione con Centro Servizi Sardegna, con il contributo del Gruppo Esposito in collaborazione con Conai.

