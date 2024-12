“Comparto Unico, altro che plauso alla Todde: soldi del Centrodestra e spesi in ritardo”

ALGHERO – “Meglio tardi che ma”. Così il Consigliere nazionale di Forza Italia sottolinea il forte ritardo con cui la Giunta Todde ha deciso di spendere i 10 milioni stanziati dalla precedente Giunta di centrodestra per consentire agli enti locali di erogare ai loro dipendenti gli importi per l’attuazione del Comparto unico per il 2024. “Un ritardo difficilmente giustificabile, posto che con la legge di stabilità del dicembre del 2023 la maggioranza di centrodestra aveva stanziato 52 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 10 milioni per l’anno 2024 –denuncia l’esponente azzurro-. Il mancato tempestivo impiego dei fondi destinati dalla legge regionale del dicembre 2023 ai dipendenti degli enti locali per l’anno in corso costituisce indice di straordinarie negligenze amministrative nel percorso di raggiungimento dell’obiettivo di perequazione del trattamento economico e giuridico. Fanno pertanto sorridere le dichiarazioni entusiaste di alcuni esponenti del Campo largo che esultano e parlano di stanziamento di 10 milioni di euro della Giunta Todde. Lo stanziamento è della Giunta Solinas, che ha già stanziato anche le risorse per il biennio 25-26. Auspichiamo che la Giunta Todde riesca ad erogare i fondi per il 2014, ma anche quelli per il biennio successivo, pari ad euro 42 milioni di euro”, chiude Tedde.”