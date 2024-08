Comitato Fertilia, “Bene la partecipazione, ma attendiamo ancora l’incontro con la Giunta”

ALGHERO – “Prendiamo per buone le parole del Sindaco pronunciate nello scorso consiglio comunale relative al coinvolgimento dei cittadini “che dovranno essere protagonisti nelle scelte che li riguardano”. Ci auguriamo che il Sindaco Cacciotto riesca a passare dalle parole ai fatti, dal momento che tutti i cittadini, sia delle Borgate che della Città, fino ad oggi sono sempre stati tenuti in disparte, magari distrattamente ascoltati, ma molto raramente presi in considerazione.

Facendo nostre le parole di Cacciotto ci auguriamo che l’amministrazione pubblica comunale possa

diventare finalmente un “porto sicuro”, cosa alquanto lontana da quanto siamo stati abituati dalle

tante amministrazioni precedenti, e che ci “faccia sentire ascoltati e supportati”.

Il primo passaggio, obbligatorio per poter parlare di coinvolgimento dei cittadini, è quello di

riconoscere le loro Associazioni.

È importante anche imparare ad ascoltare. È ancora diffusa una certa immotivata presunzione che

porta molte figure del mondo politico a considerarsi esperti conoscitori di problemi che non vivono, di

luoghi che non abitano, di necessità che per loro fortuna non hanno.

Non stiamo chiedendo l’istituzione delle circoscrizioni, che per vari motivi non sono possibili ad

Alghero. Stiamo chiedendo che l’amministrazione comunale riconosca le Associazioni esistenti,

rappresentative di cittadini e con le quali ha già rapporti per quanto sbilanciati e non sempre efficaci.

Siamo stufi di vedere i nostri interessi affidati a improbabili Assessori con delega alle Borgate. Il

principale obiettivo da raggiungere è quello di istituire tavoli tecnici nei quali includere le Associazioni

e coinvolgerle non solo nell’individuazione dei problemi ma soprattutto nella ricerca delle soluzioni.

Ci auguriamo per questo che alle parole del Sindaco seguano rapidamente i fatti.

Il nostro Comitato da fine giugno è in attesa di un incontro ufficiale con la Giunta. Capiamo le

difficoltà iniziali, ma vogliamo anche che sia chiaro che non possiamo aspettare all’infinito. Fertilia è

in questo periodo impegnata in diversi importantissimi progetti e tra questi alcuni, che sono stati

iniziati da diversi anni con grande impegno e partecipazione di Assessorati Regionali, non possono

aspettare titubanze e incertezze da parte dell’amministrazione locale. Il mancato raggiungimento di

questi obiettivi causerebbe ancora più danni di quanti non ne siano stati fatti nel tempo dalle

amministrazioni pubbliche che hanno gestito il patrimonio urbanistico di Fertilia in modo

assolutamente inaccettabile, riducendo una delle tre Città di Fondazione della Sardegna ad un

cumulo di rovine.

Rimaniamo in attesa di poter incontrare ufficialmente il Sindaco e poter discutere con tutta la Giunta

delle necessità di Fertilia e dei progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana necessari a dare

“qualità” alla vita dei cittadini della nostra Borgata. Nel frattempo il nostro lavoro continua.

Nell’ottica di chiedere a gran voce che tutti i processi di sviluppo del nostro territorio diventino

processi partecipati, approfitteremo dell’incontro col Sindaco per presentare ufficialmente il risultato

della raccolta firme con la quale i cittadini chiedono un serio e attivo impegno all’amministrazione

comunale affinché, in linea con quanto afferma e con quanto affermato da quelle precedenti, questa

si decida finalmente a riconoscere ufficialmente i Comitati e a iniziare con serietà, reali processi

partecipati”.

Luca Rondoni