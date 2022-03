Alguer Comedy Show si arricchisce, c’è anche Michela Giraud

ALGHERO – Michela Giraud (10 luglio 2022, Lo Quarter). Alguer Comedy Show, la rassegna che prenderà il via ad Alghero l’8 aprile e si concluderà a settembre, si arricchisce di nuovi artisti e coinvolgenti spettacoli. E’ il caso dell’atteso show con Michela Giraud che ha confermato l’appuntamento in Riviera del Corallo tra le nuove date per “La Verità, nient’altro che la verità. Lo giuro! …Reloaded“, una versione “rivisitata”, che porta in scena l’umorismo dell’irresistibile stand-up comedian con nuovi appuntamenti in tutta Italia (biglietti prossimamente in vendita sul circuito VivaTicket). Questa mattina l’annuncio in occasione della presentazione alla stampa della stagione estiva di Prosa, Musica e Danza del Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna CeDAC, alla presenza del sindaco Mario Conoci, del presidente della Fondazione Andrea Delogu e della direttrice artistica CeDAC, Valeria Ciabattoni.

La fama ha le sue controindicazioni e questo Michela Giraud lo spiega bene in un monologo dal ritmo serratissimo, che farà ridere, ma anche riflettere, come da sua vocazione. Passando dal consolidamento che le madri sono e resteranno sempre “generatori di ansia”, approdando a una denuncia contro la “setta delle curvy” e a uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele” e sulla “categoria protetta dei maschi bianchi etero”, lo show – che è ormai un cult – si fa megafono di manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni senza mai tralasciare, in ogni caso, quanto siano importanti forza di volontà e indulgenza verso se stessi.

Alguer Comedy Show, la rassegna ideata da Comune e Fondazione Alghero, apre i battenti col ritorno sul palco del teatro algherese di Stefano Nosei (8 aprile 2022), per proseguire con gli spettacoli di Ruggero de I Timidi (29 aprile), Katia Follesa e Angelo Pisani (14 maggio) e i PanPers (27 maggio). Spettacolo e risate assicurate con la grande comedy degli artisti più applauditi dal grande pubblico televisivo. Di seguito il link con tutti i dettagli per l’acquisto dei biglietti singoli o l’abbonamento per le prime quattro serate all’insegna della comicità. Tagliandi acquistabili anche nel botteghino presso Atelier#3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 | Venerdì: 16.30- 19.30 – Sabato: 11.00 – 13.00 / 16.30- 19.30.