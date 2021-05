Come portare la borsa con stile

ROMA – Anche se le temperature non sono ancora molto diverse da quelle invernali, è finalmente arrivata la primavera e la voglia di passare del tempo fuori aumenta. Fortunatamente nel Biellese è stato registrato un calo di casi Covid che dà un po’ di speranza di poter uscire sempre di più. Naturalmente, le borse ci accompagnano ogni volta che usciamo, ma come portarle con stile? Lo scopriamo insieme.

Gli svariati modelli di borse

I modelli di borse sono veramente tanti e oltre a scegliere quello giusto per l’occasione bisogna anche sapere come indossarli in modo corretto. Per esempio se volete sfoggiare una borsa a braccio, è bene ricordare di non metterla mai sulla spalla, dato che è davvero sgradevole da vedere. Per lo stesso motivo le pochette o le borse piccole non vanno tenute sotto l’ascella. Quando si va al ristorante o in un locale non appoggiate mai la borsa sul pavimento né tanto meno sul tavolo. Solitamente vanno appese sulla sedia. Le pochette invece vanno appoggiate dietro la schiena, tra questa e lo schienale della sedia.

Visto che i modelli sono davvero molti, è possibile farsi un’idea e scegliere quella più giusta per esempio tra le borse Liu Jo. Non è necessario abbinare la borsa scelta per forza agli abiti, ora si può giocare un po’ di più sui colori, senza esagerare ovviamente. Un altro aspetto fondamentale è la propria statura, infatti è buona abitudine scegliere la borsa in base alla propria altezza. Le borse piccole ad esempio sono più adatte per chi ha una statura bassa perché slanciano.

Come scegliere il modello giusto per ogni occasione

Ogni occasione che ci si propone ha il modello giusto di borsa da sfoggiare con il proprio outfit. Ci sono le borse da giorno, che sono grandi e comode ma nello stesso tempo molto glamour, da tenere in spalla. Sono anche molto capienti, ottime per avere tutto il necessario per la giornata, perfette anche quelle da indossare come zainetto o a tracolla.

Poi c’è anche la borsa per gli incontri di lavoro che dovrebbe essere formale, magari di pelle marrone o nera. Si trovano dei modelli molto comodi fatti a cartella, per inserire documenti o cartelle. Invece le borse da sera di solito sono di dimensioni ridotte, come per esempio le pochette e impreziosite con decori, strass e gioielli.

I colori classici ed eleganti che sono facilmente abbinabili con ogni look sono il nero ed il grigio scuro. Tuttavia per le serate mondane è possibile osare con borse colorate, che però riprendano e si abbinino al colore delle scarpe oppure della cintura.

Ogni donna ha bisogno della sua borsa per rifinire il proprio look e con questi semplici consigli nessuna rimarrà spiazzata. In più sarà anche divertente trovare la borsa giusta per un evento, anche solamente per un aperitivo con le amiche.