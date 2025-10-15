“Colle del Balaguer e Porto, troppo degrado: Porta Terra investa denari e progetti”

ALGHERO – “È passato troppo tempo e, purtroppo, il degrado regna incontrastato sul Colle del Balaguer e sul porto turistico di Alghero. È di fondamentale importanza che il comune si impegni a reperire risorse adeguate per restituire lustro a uno degli angoli più suggestivi della nostra città, un patrimonio da tutelare e valorizzare.

La “Placa Mirador de Balaguer” e il suo chioschetto versano in uno stato di abbandono inaccettabile. Questo luogo merita un intervento tempestivo che ne rifletta l’importanza storica e culturale, riportandolo alla sua antica bellezza. Un restauro adeguato non solo abbellirebbe la zona, ma sarebbe anche un chiaro segnale di cura e attenzione verso il nostro patrimonio.

Allo stesso modo, anche il porto turistico della città, purtroppo trascurato, dispone di un finanziamento di 4.5 milioni di euro che non è stato ancora utilizzato. Di questi, 3 milioni sono destinati al rifacimento del molo di sopraflutto, mentre 1.5 milioni sono destinati al porto di Alghero e Fertilia. Non possiamo assolutamente permettere che questi fondi rimangano inutilizzati. È fondamentale agire per garantire lo sviluppo di opportunità lavorative e un impulso all’economia locale.

Salvatore Carta, militante della Lega sezione di Alghero, sottolinea con fermezza l’urgenza di questi interventi: «È tempo di non perdere ulteriormente tempo. Investimenti di questo tipo sono necessari non solo per preservare la bellezza di Alghero, ma anche per offrire nuove chance di occupazione e sviluppo economico nella nostra comunità».

È giunto il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare insieme affinché questi luoghi emblematici possano tornare a offrire ai cittadini e ai turisti esperienze indimenticabili, contribuendo in tal modo alla crescita della nostra amata città. La rinascita del Colle del Balaguer e del porto turistico non è solo una questione di decoro, ma un passo fondamentale verso un futuro prospero per Alghero”.

Salvatore Carta (Lega – Alghero)